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AK Partili milletvekilinden dikkat çeken 'din' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 19:14 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, ’’Din bir ihtiyaçtır. Eğer biz doğru din eğitimi veremezsek, merdiven altı din eğitimi verilir. Bunun da sonuçlarını geçmişte gördük’’ dedi.

AK Partili milletvekilinden dikkat çeken 'din' açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Plan ve Bütçe Komisyonu 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı. Öztürk, komisyonda söz almak Milli Eğitim Bakanlığı hakkında konuştu.

"VİCDAN DİNİN YERİNİ TUTABİLİR Mİ?"

Öztürk, toplumun doğru dini bilgiyle aydınlatılmasının bir gereklilik olduğunu ifade ederek, ’’Din bir ihtiyaçtır. Eğer biz doğru din eğitimi veremezsek, merdiven altı din eğitimi verilir. Bunun da sonuçlarını geçmişte gördük. Vicdan önemli. Ama vicdan hiçbir zaman dinin yerini tutmaz. Bunu filozoflar tartışıyor. Schopenhauer’in meşhur tezi var ‘Vicdan dinin yerini tutabilir mi?’ diye. Jean Jacques Rousseau diyor ki; ‘Din eğitimi şarttır çünkü ilk insan aynı zamanda ilk peygamberdir.’ Ben Müslümanım, Garo Paylan Hristiyan. Ben inanıyorum ki Müslümanlık da Hristiyanlık da Musevilik de tüm dinler de insanlığın hayrı için var. Benim Peygamberim Hz. Muhamed (s.a.v.) diyor ki; ’Müslüman, dilinden ve elinden (diğer) Müslümanların (emin ve) selâmette bulunduğu kimsedir.’ Eğer insanlık benim elimden ve dilimden emin değilse benim Müslümanlığımdan şüphe etmesi lazım" dedi. (İHA)

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