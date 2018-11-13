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AK Partili milletvekillerinden TOBB Kanunu'nda değişiklik teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 17:05 | Son Güncelleme

Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek

AK Partili milletvekilleri, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmesini öngören kanun teklifi hazırladı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Isparta Milletvekili Recep Özel'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek.

Bu süreçte, birlik başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanını yerine seçim yapılmayacak; yönetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üye çağrılacak.

Birlik Başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini yürütecek.

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