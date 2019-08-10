AK Parti'li Miroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- AK Parti 25'inci ve 26'ncı dönem Mardin Milletvekili ve MKYK Üyesi Orhan Miroğlu’nun babası İsmail Miroğlu (95) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmail Miroğlu, Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya Mahallesi'ndeki toprağa verildi.

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun babası İsmail Miroğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Miroğlu için bugün Nuri Saruhan Camisi'nde kılınan cenaze namazına Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Abdurrahim Akdağ, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Partili belediye başkanları, iş adamları ile aile yakınları katıldı. Mardin Müftüsü İsmail Temiz’in kıldırdığı namazının ardından İsmail Miroğlu, Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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