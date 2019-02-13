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AK Partili Muş, 18 maddelik yeni teklifi açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı'na sunacakları 18 maddelik yeni teklif ile kitap ve dergilerden KDV'nin sıfırlanacağını, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirileceğini, emekli ikramiyelerinin gelir testine dahil olmayacağını açıkladı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı'na sunacakları 18 maddelik yeni teklif ile kitap ve dergilerden KDV'nin sıfırlanacağını, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirileceğini, emekli ikramiyelerinin gelir testine dahil olmayacağını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları 18 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Muş, bugün teklifi TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını belirterek, "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde uygulamaya başlattığımız, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verdiğimiz 1000'er TL’lik ikramiyeleri gelir testi uygulamasına dahil etmeyeceğiz; çünkü dahil edildiği zaman, gelir hesaplamasında gelir yükseldiği için engelli yardımı alan bazı vatandaşlarımızın engelli yardımının kesilebileceğini gördük. Dolayısıyla, bu 2 bin TL’nin gelir testine dahil olmaması da teklifimizde mevcut" dedi.
KİTAP VE DERGİLERDEN KDV ALINMAYACAK
Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı, 'kitap ve dergilerde KDV’nin sıfıra indirilmesi' ile ilgili düzenlemenin de teklifte yer aldığını kaydederek şöyle konuştu:
"Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin vermiş olduğu tarımsal kredilerde temerrüte düşmüş olan çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması için düzenleme de mevcuttur. Temerrüte düşmüş olan çiftçilerimize yüzde 15 faiz oranıyla tekrar yapılandırma yapılacak. Yüzde 15’in, 5 puanını Hazine karşılayacak. 10 puanını çiftçilerimiz karşılayacak. Düzenlemeler ağırlıklı olarak bunlardan ibarettir."
'3600 İLGİLİ DÜZENLEMEYİ SEÇİMDEN ÖNCE ÇIKARMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'
Muş, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkacağına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine Muş, "Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları, ilgili kurumların görüşleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabilir. AK Parti’nin masasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin seçimden önce alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz" dedi

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