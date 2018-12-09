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AK Parti'li Muş: CHP, HDP ile kapalı kapılar ardında pazarlık halinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2018 12:26 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP bir taraftan İYİ Parti ile görüşüyor, diğer taraftan araya aracılar koyarak, otel odalarında kapalı kapılar ardında HDP ile bir müzakere, bir pazarlık içerisinde" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP bir taraftan İYİ Parti ile görüşüyor, diğer taraftan araya aracılar koyarak, otel odalarında kapalı kapılar ardında HDP ile bir müzakere, bir pazarlık içerisinde" dedi. AK Partili Mehmet Muş, muhalefet partilerin yerel seçimlere yönelik ittifak görüşmelerini değerlendirdi. Muş, HDP'nin, yerel seçimlerde bazı sözler karşılığında CHP ve İYİ Parti ittifakına destek vereceğini ileri sürerek şöyle konuştu: "CHP'nin yaptığı bazı görüşmeler var. Fakat CHP şöyle bir yöntem izliyor; Bir taraftan İYİ Parti ile görüşüyor. Bu arada, İYİ Parti de kendisini milliyetçi çizgide tanımlayan bir parti. Bir taraftan onlarla bir seçim ittifakı görüşmesi yapıyor, diğer taraftan araya aracılar koyarak, otel odalarında, kapalı kapılar ardında HDP ile bir müzakere, bir pazarlık içerisindeler. HDP, belli bazı illerde aday çıkarmayacağını, dolayısıyla CHP-İYİ Parti bloğunu aslında destekleyeceğini söylüyor. Bunu alenen söyleseler toplumdan tepkiler geleceğini biliyorlar. Bunu gizli bir şekilde yapıyorlar. Bu vatandaş tarafından, milletimiz tarafından görülmeyecek bir şey değil. Şimdi neden HDP'yle yan yana durmak istemiyorlar? Çünkü daha terör örgütüne, 'PKK terör örgütü' diyemeyen bir parti. Çekindikleri için bu görüşmeleri gizli yapıyorlar. Ama, milletin gözünden kaçmayacaktır. CHP ve İYİ Parti ittifakı HDP tarafından desteklenecektir. Biz bunu her tarafta anlatacağız. Milletin gözünden bunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz." 'CHP, HANGİ LOJİSTİK İMKANLARI SAĞLAYACAK?' CHP'nin HDP'ye bazı sözler verdiğini iddia eden Muş, "Bu tür sözlerin kamuoyuna açıklanması gerekiyor. HDP sıkışmış durumda. Terörle arasına mesafe koyamayan bir parti. Onların güdümünden çıkamayan bir parti. HDP'nin kazandığı belediyelere kayyum atandı. Oradaki mali kaynakların PKK'ya gitmesi engellendi. Nefes alamıyorlar. Mali kaynakları, lojistik imkanları iyice kısıtlanmış durumda. CHP, HDP'ye hangi sözleri verdi? Bunu açıklaması lazım. Hangi lojistik imkanları sağlayacaklar, hangi finansal kaynaklarını tahsis edecekler? Bunlar milletimizin gözünden kaçmayacaktır. HDP, İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmayacağını açıkladı. Bunlar flört yapıyorlar. Bu flörtü de yaklaşan yerel seçimlerinde sürdüreceklerdir" dedi. 'İZMİR'İ ALACAĞIZ' AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, son yapılan kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan sonuca göre; bu dönem İzmir'i AK Parti'nin kazanacağını söyleyerek şöyle devam etti: "Ankara ve İstanbul bizim. Bu seçimlerde de oylarmızı artırarak alacağız. Bu seçimlerde iddialı olduğumuzu söylemek isterim. Biz var olan belediyelerin çok daha üstüne oy koyarak çıkacağız bu seçimden. CHP bu dönem İzmir'i kaybedecek. Şehir artık dayanılamaz bir noktaya geldi. Kesinlikle bu dönem İzmir'i kazanacağız. Kamuoyu yoklamalarını çok yakından takip ediyoruz. Göstergeler AK Parti'nin açık ara ile önde olduğunu gösteriyor." 'GELENEKLERDEN ÇOK FAZLA KOPMUŞ DEĞİLİZ' Muş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, TBMM Genel Kurul'da başlayacak olan ilk bütçe görüşmelerinde yaşanacak farklılıkları da anlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, hükümetin ya da cumhurbaşkanımızın gönderdiği tek kanun teklifi bütçe kanunu. Diğer bütçelere göre eski sistemde bakanlar kurulunun tamamı bulunuyordu. Başında başbakan oluyordu. Belli alanda bazı farklılıklar tabiki eski döneme göre arz edecek. Parlamentonun bir kültürü bir geleneği var. Geleneklerden de çok fazla kopmuş değiliz. Cumhurbaşkanımız ilk kez bütçe görüşmelerine genel başkan olarak katılmayacak. Bütçe eskiden bakanlar kurulu imzası ile geliyordu. Ama şimdi, Cumhurbaşkanı imzası ile geldi."

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