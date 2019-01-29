AK Partili Muş: Görünürde CHP- İYİ Parti, arkada planda HDP

Besti KARALAR-Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili, "Bu bilinçli bir hareket. Görünürde CHP- İYİ Parti, arka planda HDP ile otel lobilerinde görüşerek ilmek ilmek işi bu noktaya getirdiler" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmama kararını değerlendirdi. Muş, HDP'nin şu ana kadar İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacağını açıkladığını, 7 büyükşehirde aday göstermeyeceklerine dair haberler olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Bu sıradan bir hadise değil. Bu ortak mutabakatın neticesinde atılan adımdır. Eğer İzmir'de ortak bir isim belirliyorsanız, karşı taraf da sizden bir fedakârlık bekleyecek. HDP de onlara bir fedakârlık yapıyor ve 'Aday göstermiyorum' diyor. Burada seçmeni aynı isim üzerinde konsolide etme gibi bir çaba içinde; ama millet siyaset mühendisliğine asla müsaade etmedi. Şeffaf olmayan, gizli kapılar ardındaki mühendisliğe müsaade etmediği gibi buna da müsaade etmeyecek. Görünürde CHP- İYİ Parti, arka planda HDP ile otel lobilerinde görüşerek ilmek ilmek işi bu noktaya getirdiler. Görünürde CHP, İYİ Parti var. Ama arkada resmi olarak gösteremedikleri, fiili olarak işin içinde olan HDP var. İYİ Parti burada kendisine bir alan açmak istiyor. AK Parti karşıtlığı üzerinden beraber hareket etme güdüsü ve duygusuyla 3 parti yönetimi bir araya gelmiştir. 81 milyon bunları gayet iyi gözlemlemekte ve gereken cevabı da verecektir."

'HAKLI BİR TEPKİ' CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Muş, "Bu ismin ortaya koyduğu siyasal görüş nedeniyle bir tepki var. Bir de babası Nurettin Soyer'in 1980 darbesinden sonra Ülkücü camiaya yönelik tutumu da söz konusu. Bundan dolayı tepki söz konusu, haklı bir tepki olduğunu görüyorum" dedi. 'BABASININ İZİNDEN GİDEN BİR OĞUL' Tunç Soyer'in babasının, 12 Eylül darbesinden sonra Ülkücü Hareketi 'silahlı örgüt' olarak nitelendirip, Alparslan Türkeş'i 'silahlı bir örgütün lideri' olarak göstererek idamını istediğini söyleyen Muş, "Bu oğul, babasının izinden giden bir oğul. Şimdiye kadarki siyasal duruşu babasını aratmayacak nitelikte. Elinde imkan olsa, güç olsa babasını aratmayacak gelişmeleri ve olaylara imza atabilecek birisi. Bunu nereden söylüyorum? Sur Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren bir kişidir bu. Dert, Suriye'de yaşanan gelişmelerin benzerini Türkiye'nin içinde oluşturmaktı aslında. Devlet, teröristelere operasyon yapıyor; fakat Tunç Soyer buna tepki gösteriyor. Dolayısıyla bu ismin, milliyetçi muhafazakâr isimlere bir tavrı olduğu açık. Bu açıdan ortaya konan tepkiler haklıdır. Bu bir büyük resmin küçük küçük parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir tablodur" diye konuştu.