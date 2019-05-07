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AK Partili Mustafa Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 08:34 | Son Güncelleme

AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda hukuk vurgusu yaparak "Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir" dedi.

AK Partili Mustafa Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy çokluğuyla İstanbul'da seçimlerin iptaline karar verdi.Kararın ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan dikkat çeken bir mesaj geldi.

AK Partili Yeneroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda hukukun önemine dikkat çekerek "Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir" dedi.

Yeneroğlu Twitter hesabından "Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir..” mesajını paylaştı.

twit

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