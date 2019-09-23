AK Parti'li Muş'tan CHP'ye 'IMF' tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti defalarca IMF ile gizli görüşmekle suçlamıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada aslıda gizli kapaklı görüşmeyi CHP'nin yaptığı ortaya çıktı. CHP, kendi yaptığını diğer partilere atfederek, aslında yaptığını perdelemeye çalışıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'ye bugün sunacakları Gümrük Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. 20 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıklayan Muş, şöyle dedi:

"Gümrük Kanunu'nun, idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ve ceza miktarları günümüz ekonomik şartları dikkate alınarak güncellenmektedir. Gümrük mevzuatına aykırı fillere yönelik mükerrer ceza uygulamaları olabiliyordu. Dolayısıyla mükerrer bir ceza uygulamasının önüne geçilecek. Gümrük mevzuatına aykırı hareket edenler idare tarafından tespit edilmeden gelmeleri halinde uygulanacak olan cezalarda bazı indirimler söz konusu. Aynı şekilde tasviye edilecek olan malzemeler veya ürünlerle alakalı 30 günlük bir süre veriyor, bu 30 günlük süre içeresinde italatçı firma bunu menşeine ya da başka bir ülkeye ihraç etmesi durumunda tasviyeden vazgeçilecek. Eğer bu 30 günlük süre içerisinde bu yapılamazsa devlet eliyle bunlar tasviye edilecekler. Burada hem ithalatçının bu anlamdaki mağduriyetini gidermek hem de kamunun bunu tasviye edilmesiyle oluşacak maliyetten kurtulmasını sağlamak."