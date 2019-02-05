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AK Parti'li Nihat Zeybekci'den seçim ziyaretleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Esnaf ve  Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü’yü ziyaret etti.

AK Parti'li Nihat Zeybekci'den seçim ziyaretleri

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Esnaf ve Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü’yü ziyaret etti. Hünü, seçimlerden sonra Zeybekci’nin kendilerini belediye başkanı olarak ziyaret etmesi dileğinde bulundu.
Seçim bölgesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü’yü ziyaret etti. Nihat Zeybekci burada seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi ve İzmir’in geri kaldığını öne sürerek, kentin kaybedecek zamanının olmadığını söyledi. Zeybekci, İzmir'in son 20 yılda ihmal edildiğini, 1997 yılında Türkiye’deki ikinci büyük ekonomiye sahip olan İzmir’in, her yıl geriye gittiğini iddia etti. Zeybekci, "Böyle giderse 5- 6 yıl içerisinde Bursa ve Antalya gibi kentler İzmir’i geçecek. Türkiye’nin İzmir’i kazanması lazım. İzmir’in Türkiye’ye monte edilmesi lazım" diye konuştu. Zeybekci ayrıca belediye başkanlığı yaptığı dönemi de hatırlatarak, "7 yaşından beri çalışıyorum. Ne makamlara ne makam aracına ihtiyacım var. Belediye başkanlığı yaptım, bir kuruş maaş almadım" dedi.
Ardından Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü, Zeybekci’ye çerçeve içinde Ayetel Kürsi duası hediye etti. Hünü, "Allah ayağını düz bastırsın, hata, kaza vermesin. İnşallah belediye başkanımız olarak da bizi ziyaret etmeyi Allah nasip etsin" dedi.

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