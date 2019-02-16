AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle: "Ayın 19'unda listeler kesinleşmiş olacak. Ondan sonra kampanyanın hızlı bir şekilde kampanyanın artacağını görüyoruz. Bir tarafta cumhur ittifakı, diğer tarafta karşı tarafın oluşturduğu ittifak; nerelerde işbirliği yapılacak? Zaten 19'una kadar seçimin hazırlığının bitirilmesi süreci olacak. 19'undan sonra partiler sahaya inecek. Biz üç ay önceden seçim çalışmalarına başladık. Biz çok erken başladık çalışmalara. Her saatini planladığımız bir kampanya sürecini tespit ettik. Sayın cumhurbaşkanımız da şehir mitinglerine başladı. Biz sahadayız. Bizim açımızdan her şey vaktinde oluyor. Soru: Erdoğan ve Bahçeli'nin birlikte mitingi olacak mı? Prensip olarak az sayıda da olsa ortak mitinglerin, toplantıların yapılması konuşuldu, İstanbul, Ankara başta olmak üzere. Her parti kendi kampanyasını yürütecek ama ortak bürolar da açılabilir. Soru: Vekil seçiminden daha büyük mücadele var sanki aday bakımından... Yüksek arzunun nedeni nedir sizce?



Belediye başkanlıkları o ilde bire bir tabiri caizse şehremini.. Her şeyin kendisine emanet edildiği bir kişi. Bir şehirde, ilçede halkla iç içe olan bir siyasetçi profili olması lazım. Belediye başkanlıklarında da bir teveccüh oluyor.

Soru: Seçim ittifakları… Siyasi partilerin konumunu nasıl belirleyecek? Türk siyasi hayatı nasıl etkileniyor? Yeni bir sisteme geçtik. Sabahtan akşama tüm unsurlarıyla kurulması mümkün değil. Bazı kurum ve kuruluşların yeniden dizayn edilmesi lazım. Bürokrasinin de uyum sağlaması lazım. En zor alan da siyasetin buna uyum sağlaması lazım. İki akslı, belki bugünden yarına iki parti olmayacak. İki partinin olduğu bir sistem olacak. Şu anda çok sayıda siyasi parti var. Bu partilerin oy oranı en düşük olanlarının bile Türkiye'nin her yerinde teşkilatları var. Belki önümüzdeki dönemde iki aksın etrafındaki sistemden daha ileri gidip iki partili bir sisteme dönecek. ABD’de çok sayıda parti var. Bilinen iki parti var. Bizim böyle bir sisteme geçmesi belki uzun zaman alabilir. Soru: Tarif ettiğiniz model Türkiye’nin ihtiyaçlarına daha mı uygun? Bu yapı Türkiye siyasi tarihinin doğasında olan bir şey. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereği seçilecek kişi yüzde 50+1 oy almalı. Türkiye’nin siyasi konuları da partiler arasında dirsek temasını mümkün kılıyor. Cumhur ittifakı sadece masa başında yapılan bir seçim ittifakı değil. Partilerin kendi kimliklerini koruyarak, ortak noktalarda nasıl işbirlikleri yapacaklarını ortaya koyması…