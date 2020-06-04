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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2020 14:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre erken seçim iddialarıyla ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi.

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

Haber Global Tv'de soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "Erken seçimin konuşulması için rasyonel şartların olması gerekir. Türkiye, bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir. Türkiye'de erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

(Koronavirüsle mücadele) Burada tedbirlerin öne çıktığı bir dönem. Türkiye olarak şunu tarihe geçmiş bir başarı olarak kaydedebilriz. Türkiye bu süreçten yüzünün akı ile çıkmış oldu. Doktorlarımızın olağanüstü yüksek fedakarlıkları ile hep beraber tüm kuruluşlar üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Bu süreçte politika bir adım ister istemez kendisini geriye çekti.

(AK Parti Genel Merkezi'ndeki tedbirler) Sosyal mesafe iki koltuk boş bırakarak oturulmuş oldu. Maskeler var. Her katta birkaç yerde dezenfektan ünitelerimiz mevcut. Dışarıdan gelenler de ateş kontrolü ile binaya alınıyor.

SİYASETTEKİ POLEMİKLER

Biz konularımızı demokrasi zemininde tartışacağız. Partilerin taban tabana zıt fikirlere sahip olması doğaldır ve güzeldir. Demokratik kurallar içinde siyasetin gündeminin aktif olmasının olumlu olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin içindeki şartlar, çevredeki şartları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye çok dinamik bir süreçten geçiyor. Bu tartışmaları genel olarak olumlu bulduğumu söylemek isterim.

"TÜRKİYE'DE ERKEN SEÇİM OLMAYACAKTIR"

Erken seçimin konuşulması için rasyonel şartların olması gerekir. Türkiye, bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir. Türkiye'de erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum.

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