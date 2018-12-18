AK Partili Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar: Erdoğan ve Bahçeli ortak miting yapabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNNTÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'YE TEPKİ!

Jeffrey'nin YPG açıklaması kabul edilemez. Bölgenin istikrarlı tek ülkesi Türkiye'dir. Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde bu konularda görüşler bildirildi. ABD, YPG ile değil Türkiye ile işbirliği yapsın. Bölge halkına zulmeden bu terör örgütünün tasfiye edilmesi lazım. ABD bu işi nasıl çözeceğini biliyor. Menbiç özelinde de söz verildiği gibi bütünü PYD'den temizlenmelidir. Beklentimiz Kuzey Suriye'den PYD'nin çekilmesi.

Amerikan askerinin varlığı oradaki operasyonları zorlaştırıyor ama askerlerin bir an evvel oradan tahliye edilmesi gerekiyor.

Amerikalılardan siyasetçi olarak beklediğimiz FETÖ'ye karşı siyasi bir tavır almalarıdır. Siyasal bir tutum içerisine girmesi gerekiyor. Böyle bir tutum içine girerlerse geri aklan mahkemelerin işidir.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ ORTAK MİTİNG DÜZENLEYEBİLİR"

Aday tespit noktaları son noktaya geldi. büyükşehir üzerinde ise MHP ile ittifak görüşmesi yapıldı. Büyükşehirler üzerinde ilçeler üzerinde de çalışmalar yapıldı. liderler bir kez daha görüşerek son çerçeveyi çizerler. Bizim aday gösterdiğimiz yerden MHP, MHP'nin aday gösterdiği yerlerde ise biz destek vereceğiz.