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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar: Erdoğan ve Bahçeli ortak miting yapabilir

SEÇİM HABERLERİ  | 18.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. MHP ile yaptıkları ittifaka değinen Kurtulmuş "Erdoğan ve Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir" dedi. Son anda bir değişiklik olmazsa; alınan kararla iki lider ilk kez bir ortak miting düzenlemiş olacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNNTÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'YE TEPKİ!

Jeffrey'nin YPG açıklaması kabul edilemez. Bölgenin istikrarlı tek ülkesi Türkiye'dir. Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde bu konularda görüşler bildirildi. ABD, YPG ile değil Türkiye ile işbirliği yapsın. Bölge halkına zulmeden bu terör örgütünün tasfiye edilmesi lazım. ABD bu işi nasıl çözeceğini biliyor. Menbiç özelinde de söz verildiği gibi bütünü PYD'den temizlenmelidir. Beklentimiz Kuzey Suriye'den PYD'nin çekilmesi.

Amerikan askerinin varlığı oradaki operasyonları zorlaştırıyor ama askerlerin bir an evvel oradan tahliye edilmesi gerekiyor.

Amerikalılardan siyasetçi olarak beklediğimiz FETÖ'ye karşı siyasi bir tavır almalarıdır. Siyasal bir tutum içerisine girmesi gerekiyor. Böyle bir tutum içine girerlerse geri aklan mahkemelerin işidir.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ ORTAK MİTİNG DÜZENLEYEBİLİR"

Aday tespit noktaları son noktaya geldi. büyükşehir üzerinde ise MHP ile ittifak görüşmesi yapıldı. Büyükşehirler üzerinde ilçeler üzerinde de çalışmalar yapıldı. liderler bir kez daha görüşerek son çerçeveyi çizerler. Bizim aday gösterdiğimiz yerden MHP, MHP'nin aday gösterdiği yerlerde ise biz destek vereceğiz.

Hangi ilde hangi aday koyacağı bellidir. ittifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılıyor. Ortak mitingler görebiliriz. Her iki liderin katıldığı mitingler olabilir. Bu da ittifakın toplam oylarına yansıyabilir diyorum.

İSTANBUL ADAYI

Bütçe görüşmeleri cuma günü bitiyor bundan sonra İstanbul ve diğer illerimizin adaylarını yaparız. İstanbul adayının bağımsız bir toplantıyı ile duyurulması olur.

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 Numan Kurtulmuş Bahçeli erdoğan

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Yakışır, Cumhurbaşkanı baya yaşlandı, artık bastona daha çok ihtiyacı var
@klauseallofs Linç olmasında !!!
çöküşün başladığının göstergeleridir.
davulcu ile zurnacı gibi.... çok güzel...
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