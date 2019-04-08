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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadinin hem uluslararası hukuk, hem de bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikeli olduğunu bildirdi.

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"İsrail'in bu yayılmacı emellerine karşı uluslararası hukuka ve demokrasiye saygılı herkesin açıkça tepki göstermesi zorunludur. Çünkü işgal niyeti, planları ve stratejileri bu şekilde meşrulaştırılmış bir İsrail, sadece bölgemizi değil tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir." ifadesini kullanan Kurtulmuş Filistin devletinin meşru varlığına sahip çıkmanın insanlığa sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Gazze de Batı Şeria da Filistin halkınındır. Netanyahu’nun, seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadi hem uluslararası hukuk, hem bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. (AA)

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