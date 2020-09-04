HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Ömer Çelik’ten Yunanistan’a tepki

AK Partili Ömer Çelik’ten Yunanistan’a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Yunanistan’da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler.'' dedi.

AK Partili Ömer Çelik’ten Yunanistan’a tepki

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı:

Yunanistan’da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERReymen sürpriz bir aşka yelken açtıReymen sürpriz bir aşka yelken açtı
Yunus polisler ölümden döndü! Dehşete düşüren anlar kameradaYunus polisler ölümden döndü! Dehşete düşüren anlar kamerada
Araba neden vitese geçmez?Araba neden vitese geçmez?
En Çok Okunan Haberler
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Koronavirüs aşısıyla ilgili DSÖ'den flaş açıklama
Koronavirüs aşısıyla ilgili DSÖ'den flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Eğirdir Gölü'ne 562 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
Eğirdir Gölü'ne 562 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
2 işçinin katil zanlıları başka bir cinayet planlarken yakalandı
Cesetleri ormana gömdüler! Başka bir cinayet planlarken yakalandılar
Yunus polislerin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Yunus polisler ölümden döndü! Dehşete düşüren anlar kamerada
Sakarya’da şehrin göbeğinde eski sevgili dehşeti!
Şehrin göbeğinde eski sevgili dehşeti!
Yer: Kars! Atık su kanalı kazısında insan kemikleri ve mühimmat çıktı
Atık su kanalı kazısında insan kemikleri ve mühimmat çıktı!
Hz. Muhammed'e yönelik paylaşımı olay olmuştu! Flaş gelişme
Hz. Muhammed'e yönelik paylaşımı olay olmuştu! Flaş gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.