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AK Partili Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan Kütahlayalı çıkışı

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

Beyaz TV'den ikinci kez kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Partili Orhan Miroğlu'ndan destek geldi. Miroğlu, Kütahyalı'nın ekmeğiyle oynandığını söyleyerek yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü. Kütahyalı, Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

AK Partili Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan Kütahlayalı çıkışı

Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle kovulduğu Beyaz TV'ye 21 ay sonra dönen; ancak tepkiler üzerine ikinci kez işinden olan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Partili Orhan Miroğlu'ndan destek geldi. Miroğlu, Kütahyalı'ya yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü.

AK Parti MYK Üyesi Miroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bazen ünlü yazarlar, aydınlar ve politikacılar tarafından çirkin sözlerle aşağılanan bir halkın mensubu olarak diyorum ki affedici olmalıyız. Boşnak kardeşlerimizi anlıyorum ve saygı duyuyorum. Ama Rasim Ozan Kütahyalı’yı ekmeğinden eden bir ‘cezalandırmayı’ doğru bulmuyorum."

orhan

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Orhan Miroğlu Beyaz TV Rasim Ozan Kütahyalı ak parti

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