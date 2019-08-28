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AK Partili Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı çıkışı

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

Beyaz TV'den ikinci kez kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Partili Orhan Miroğlu'ndan destek geldi. Miroğlu, Kütahyalı'nın ekmeğiyle oynandığını söyleyerek yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü. Kütahyalı, Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

AK Partili Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı çıkışı

Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle kovulduğu Beyaz TV'ye 21 ay sonra dönen; ancak tepkiler üzerine ikinci kez işinden olan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Partili Orhan Miroğlu'ndan destek geldi. Miroğlu, Kütahyalı'ya yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü.

AK Parti MYK Üyesi Miroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bazen ünlü yazarlar, aydınlar ve politikacılar tarafından çirkin sözlerle aşağılanan bir halkın mensubu olarak diyorum ki affedici olmalıyız. Boşnak kardeşlerimizi anlıyorum ve saygı duyuyorum. Ama Rasim Ozan Kütahyalı’yı ekmeğinden eden bir ‘cezalandırmayı’ doğru bulmuyorum."

orhan

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Anahtar Kelimeler:
Orhan Miroğlu Beyaz TV Rasim Ozan Kütahyalı ak parti

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
Adam yanlış yaptığını söyledi pişmanım da dedi hala ne üstüne gidiliyor
@dogan_1991_dhise Akp binlerce insanı suçsuz hapse atarken affetmiyor....
@dogan_1991_dhise her yanlış yaptım özür dilerim diyeni affedelim, tekrar işe alalım ne güzel dünya.
SEN NE KONUSUYOSUN ! MAHKEMESI VAR ARAMA KARARI CIKIYOR CANLI YAYINA ÇIKIYOR BU NASIL ADALET !
@dogan_1991_dhise Bizde sana hakaret edelim sonra pişmanım diyelim,kabul edecek misin?
Kim kendisine hakaret edildiğinde affeder? varmı böyle bir anlayış ?
rok yoksa bizde yokuz...
@sukru_ardic çok güzel olur....
@sukru_ardic Senin ve ROK yokluğunun bizim açımızdan bir hükmü yok,o yüzden yok olabilirsiniz.
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