AK Partili Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı çıkışı

Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle kovulduğu Beyaz TV'ye 21 ay sonra dönen; ancak tepkiler üzerine ikinci kez işinden olan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Partili Orhan Miroğlu'ndan destek geldi. Miroğlu, Kütahyalı'ya yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü.

AK Parti MYK Üyesi Miroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bazen ünlü yazarlar, aydınlar ve politikacılar tarafından çirkin sözlerle aşağılanan bir halkın mensubu olarak diyorum ki affedici olmalıyız. Boşnak kardeşlerimizi anlıyorum ve saygı duyuyorum. Ama Rasim Ozan Kütahyalı’yı ekmeğinden eden bir ‘cezalandırmayı’ doğru bulmuyorum."





