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AK Partili Orhan Miroğlu ve CHP'li Aytuğ Atıcı arasında CNN Türk canlı yayınında sert tartışma!

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 04:10 | Son Güncelleme

CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız bölge programına konuk olan AK Partili eski vekil Orhan Miroğlu ve CHP'li Aytuğ Atıcı arasında 'ırkçılık' tartışması yaşandı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de AK Partili Orhan Miroğlu, CHP'yi Kürt oyları üzerinden ırkçılık yapmakla suçladı.

Programın diğer konuğu CHP'li Aytuğ Atıcı ise, Orhan Miroğlu'nun bir dönem milletvekili olduğu AK Parti'nin ırkçılık yaptığını söyledi. Atıcı daha sonra Miroğlu'na da "Irkçılık yapma" deyince ortam gerildi.

"YAŞAR KEMAL SENİN GİBİLER YÜZÜNDEN KÜRTÇE KONUŞAMADI"

Orhan Miroğlu, "Bu ülkenin ırkçıları beni Diyarbakır cezaevinde işkence ederek tuttular. Kürtler ve Türkler kardeşçe yaşayabilir dediğim için. Sen dön kendi partine dön, kıyamet kadar ırkçı ve ittihatçı bulursun, sen kimsin, böyle adamlarla beni muhattap etmeyin. Yaşar Kemal bile senin gibiler yüzünden Kürtçe konuşamadı, Kürdüm diyemedi." sözleriyle tepki gösterdi.

Aytuğ Atıcı ise şöyle karşılık verdi:

"69 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyorsa ona soracaksın. Sabahtan beri niye ırklardan bahsediyorsun?"

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Orhan Miroğlu ak parti CHP Aytuğ Atıcı cnn türk Ahmet Hakan

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