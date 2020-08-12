AK Partili Orhan Miroğlu yeni parti mi kuracak? Açıklama geldi

AK Parti MKYK Üyesi, 25 ve 26. Dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, hakkında çıkan 'yen parti kuracak' iddialarına cevap verdi. Söz konusu iddiayı yalanlayan Miroğlu, 12 yıldır AK Parti'de siyaset yaptığının altını çizerek böyle bir girişimin asla olmadığını belirtti.

Gazeteci Yazar Özlem Gürses Halk TV'de yayınlanan programda Miroğlu'nun yeni bir Kürt partisi kuracağını iddia etmişti.

MİROĞLU: BENİM LİDERİM ERDOĞAN'DIR

Programda yapılan yorumun bir duyumdan hareketle yapıldığını ancak asılsız bir duyumun kaynağa dayandırılmadan ya da ilgili muhataba sorulmadan televizyonlardan dillendirilmesinin yanlış olduğunu vugulayan Miroğlu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye siyasi kimlik ve yeni siyasi parti arayışlarını Cumhur ve Millet İttifaklarının geleceği bağlamında, yoğun olarak tartışan bir süreçten geçiyor. Bu tartışmalardan biri de, Özlem Gürses’in HALK TV’deki programında oldu.

Bu tartışmalardan biri de, Özlem Gürses’in HALK TV’deki programında oldu. Söz konusu programda, ‘Bir duyuma’ dayalı olarak benim yeni bir Kürt partisi kurma girişimi başlattığım ifade ve iddia edildi.