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AK Parti'li Osman Zolan, ilçelerde birinci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, 31 Mart Mahalli İdareler seçimini yüzde 50.57 oy oranıyla kazandı.

AK Parti'li Osman Zolan, ilçelerde birinci oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, 31 Mart Mahalli İdareler seçimini yüzde 50.57 oy oranıyla kazandı. Zolan, 19 ilçe içinde AK Parti'den CHP’ye geçen Merkezefendi dışında tüm ilçelerden rakiplerine fark atarak ikinci kez zaferle çıktı.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2014 seçimlerine göre 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde oy oranının artırdı. 2014 seçiminde yüzde 45.20 oranla, 277 bin 178 seçmenin oyunu alarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zolan, bu seçimde oy oranını yüzde 50.57’ye çıkarıp, 321 bin 755 seçmenin oyunu aldı. En yakın rakibi Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li adayı Ümit Bahtiyar ise yüzde 43.88 oranla 279 bin 227 seçmenin oyunu alabildi.
ZOLAN BİR İLÇE DIŞINDA HEPSİNDE BİRİNCİ
Girdiği seçim zaferinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını ikinci kez oyunu artırarak kazanan Osman Zolan, ilçelerde de rakiplerine fark attı. AK Parti'li Muhammet Subaşıoğlu’nun seçimde CHP’li aday Şeniz Doğan’a kaptırdığı Merkezefendi ilçesi dışında tüm ilçelerde Zolan, aldığı oylarla birinci oldu. Merkezefendi ilçesinde Zolan 85 bin 747 oy alırken, seçimi kaybeden rakibi İYİ Parti'li Ümit Bahtiyar ise 87 bin 136 oy aldı. Zolan, aldığı oylarla 18 ilçede birinci olurken, Bahtiyar ise sadece Merkezefendi ilçesinde rakibini geçebildi. En yakın fark ise Baklan ilçesinde oldu. Baklan ilçesinde Zolan, 2015 oy alırken, Bahtiyar ise 2001 oy alabildi.
EN ÇOK GEÇERSİZ OYLAR MERKEZDEKİ İKİ İLÇEDE
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oylarda geçersiz en çok oy Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerde çıktı. Pamukkale’de 7 bin 356 oy, Merkezefendi ilçesinde ise 6 bin 587 oy geçersiz çıktı. 241 bin 352 seçmeni bulunan Pamukkale ilçesinde 34 bin 181 kişi sandığa gitmedi. 218 bin 908 seçmeni bulunan Merkezefendi ilçesinde de 27 bin 723 kişi sandığa gitmedi.

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