AK Parti'li Özcan: Seçim henüz sonuçlanmamıştır

Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Kullanılan oyların doğru bir şekilde sonuçlara yansıyıncaya kadar takipçisi olacağız, bu anlamda tüm hukukçularımız ile birlikte yarın 12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne hukuki yollardan gerekli itirazlar gerçekleştirilecektir. Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Ankara’nın 25 ilçesindeki 12 bin 180 sandıkta 3 milyon 362 bin 639 vatandaşın oy kullandığını belirten Özcan, 108 bin 680 geçersiz oyun, hangi sebeple geçersiz sayıldığının belli olmadığını ve bilgilerin sandık sonuç tutanağına hatalı girildiğini söyledi.

Ankara'nın 22 ilçe belediyesini alan cumhur ittifakının önemli bir başarı sağladığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın kullandığı oyların olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmesi için teşkilatım sabaha kadar çalıştı ve halen çalışmaya devam ediyor, Ankaralı vatandaşlarımızın oylarının adil bir şekilde sonuçlara yansıması için AK Parti Ankara teşkilatı olarak gerekli tüm çabayı harcamaktayız, şu ana kadar elde ettiğimiz verilerde ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını YSK’nın sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda, partimiz adına ciddi anlamda yanlış ve eksiklikleri tespit etmiş bulunmaktayız. Yaptığımız tespitler neticesinde, 108 bin 680 oyun geçersiz sayıldığını ve bir o kadar da YSK sistemine yanlış sonuç girildiğini, elimizdeki ıslak imzalı sonuç tutanaklarının büyük bölümünde geçersiz oyların normalden fazla olduğunu, hangi sebeple geçersiz kabul edildiğinin belli olmadığını ve sandık sonuç tutanağına bilgilerin hatalı girildiğini tespit ettik."