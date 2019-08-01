AK Parti'li Özçelik: Salda, bütün güzelliği ile gelecek nesillere aktarılacak

'DİSKOTEK MALZEMELERİ DE VAR'

Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılmasına karşı çıkan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, dün itibarıyla Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kapsamında ihale gerekçelerinin yayımlandığını, bu işin son güne bırakılmasının soru işaretlerine yol açtığını söyledi. İhaleye birden fazla firmanın katılması ve dün itibarıyla sonuçlandırılmamasının 'adrese teslim', 'rant' ihalesi görüşlerini desteklediğini belirten Göker, "EKAP'ta çıkan projede mutfak, büfe kıraathane, yönetim birimi, sağlık birimi, mescit, asansör ve klima gibi bazı şeyler yayımlandı. Malzeme alımlarında diskotek malzemeleri de var. Burada Millet Bahçesi değil de hoplanıp zıplanılacak Salda City planlanmış" dedi.

'BETON DÖKÜLECEK' İDDİASI

Projeye yönelik ciddi endişeleri olduğunu dile getiren Göker, “Birincisi uzunluğu belli olmayan bir alanda 4,5 metrelik bir su basmanı yapılıyor. Su basmanı zemini sağlamlaştırmak için yapılır. Hani çivi çakılmayacaktı. Bu, beton döküleceğini gösteriyor. Bir diğeri yönetici odası var. Normal bir insanın ev hayatı için 120-140 metrekarelik alan yeterken yönetici odasının deri koltuklu, 350 metrekarelik bir alanda oluşu buraya gelecek kişinin de baya kallavi olacağını gösteriyor. Asansör olması da katlı yaşam alanı olacağını gösteriyor" diye konuştu.

650 BİN BTU'LUK KLİMA

Tüm bunların dışında yaklaşık 4413 metrekarelik kapalı alanı soğultmak için toplam 650 bin BTU'luk klima ihalesi olduğunu da belirten CHP'li Göker, "Klimaların çalışma mekanizması, ortamın soğutulması için içerideki sıcak havanın dışarıya salınımı gerekir. Bir klima dışarıya ortalama 40-60 derecelik ısı verir. 650 bin BTU'luk klimaların ne kadar yüksek ısı vereceği düşünülürse, Salda Gölü etrafındaki bitki ve canlılara vereceği zarar açık. Bilim adamları ısrarla diyor ki, dağdan göle kadar yapılaşma, insani bir etki doğanın yok oluşunu hızlandıracak" dedi.

'BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ RİCA EDİYORUM'

Göker, “Ben Burdur'da yaşayan ve yaşamaya da devam edecek birisi olarak diyorum ki, Salda Gölü bize çocuklarımızın emanetidir, 'ben istedim yaparım' mantığından vazgeçin. Bunun bir örneği Salda Gölü'nde yapımı tamamlanan gölet projesiyle de ortaya çıkmıştır. Burada yapılaşma başlarsa geri dönülemez bir sürece girilecektir. Ortak akılla bu yanlıştan dönülmesini rica ediyorum" diye konuştu.

'İHALE SÜRECİ TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE SUÇ'

İhalenin iptali için Yeşilovalı 5 kişi adına Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açan avukatlardan Münip Ermiş ise ihalenin yapıldığını ancak henüz karar verilmediğini belirterek, “Bu tümden hukuka aykırı bir ihale ve hukuka aykırı süreç devam ediyor" dedi. Halen askıdaki imar planları kesinleşmeden herhangi bir ihale ve inşaat yapılamayacağını belirten Ermiş, “Bunlar açıkça Türk Ceza Kanunu'na göre suç. Çünkü birinci derecede koruma alanı ancak koruma amaçlı plan yapılabilir. Koruma amaçlı planların da birinci derece sit alanında nasıl olması gerektiği yasada açıkça yazılı, herhangi bir yapı yapılamaz" diye konuştu.

'İHALE SÜRECİNDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİ'

Sadece sit alanı ilan edilmeden önceki mevcut yapıların korunabileceğine işaret eden Ermiş, “Onun dışında herhangi bir şey yapılamaz ve mümkün değildir. Bu ihaleyi yapanlar ve kesinleştiğinde kepçeyle oraya girecek olanlar açıkça suç işler. Bu suç ortadan kalkmış değil. Kamudan ihale alınmış olması da hukuki meşruiyet doğurmaz. Bu siyaseten de vazgeçilmesi gereken bir proje. Salda 2 milyon yıl önce oluşmuş doğal bir zenginliktir. İhale sürecinden derhal vazgeçilmelidir. Millet Bahçesi için de yasada özel bir istisna yok ve yapılamaz, tek bir çivi çakılamaz" dedi.

