"31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerimizin azami derecede oy kullanmalarının sağlanması hayati önem arz etmektedir. YSK'nin seçim takvimine göre, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için bir yakını tarafından, seyyar sandık kurulu talep formuyla ilçe seçim kurulu başkanlığı veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları 4 Ocak'ta başladı. Son başvuru tarihi ise 17 Ocak 2019 Perşembe akşamı mesai bitimidir. Henüz bu işlemi yaptırmamış engeli veya hastalığı sebebiyle yatağa bağlı vatandaşlarımızın seçme haklarını kullanmaları, demokrasimize katkı sunmaları için ivedilikle bu işlemi yaptırmaları yerinde olacaktır. "

Bu durumdaki seçmenin, demokratik hakları olan seçme hakkını kullanmaları için ikametgahlarına kadar seyyar sandık gönderildiğini anlatan Özdemir, şunları söyledi:

Özdemir, partisinin Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenin, seyyar sandıklara kaydının yapılması ve oy kullanmasına imkan sağladığını belirtti.

Herhangi bir hastaneden alınan "Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlıdır." ibaresi bulunan raporun geçerli olduğuna işaret eden Özdemir, raporunda böyle bir ibare yer almayanların veya raporu bulunmayanların aile hekimlerine başvurarak, rapor alabileceklerini aktardı.

YSK'nin internet sitesindeki "Seyyar Sandık Talep Formu"nun doldurulup imzalandıktan sonra geçerli raporla birlikte muhtarlık veya ilçe seçim kurullarına teslim edilmesi gerektiğini kaydeden Özdemir, "Bu uygulama, artan masraf sebebiyle sadece il ve ilçe merkezlerinde uygulanabilmektedir. Taşra mahallelerimizde böyle bir uygulama mümkün değildir. Seçimlerin, ülkemiz, engellilerimiz ve vatandaşlarımız hakkında hayırlı olmasını diliyorum. Oy kullanmak için seçme hakkınızı kullanmak için engel yoktur. Seyyar sandık sizin engelinizi ortadan kaldıracaktır." diye konuştu.

