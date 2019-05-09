HABER

AK Partili Özel: “31 Mart ile 23 Haziran arasında 18 yaşına girenler oy kullanamayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşına giren seçmenlerin oy kullanamayacaklarını söyledi.Bir televizyon kanalına konuk olan AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşına giren seçmenlerin oy kullanamayacaklarını söyledi.
Bir televizyon kanalına konuk olan AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. YSK’nın İstanbul için verdiği karara dair Özel, “Yüksek Seçim Kurulu, önüne gelen dosya veya ihtilaf ne ise onunla ilgili bir karar verir. Bu süreçte önündeki ihtilaf ne idi? Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı iptali, Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı iptali idi. Bunun haricinde olağan ve olağanüstü itiraz yolu ile aynı gerekçelerle, aynı iddialarla böyle bir talep ne bizde ne de başka bir siyasi partide yoktu. Mevcut duruma göre aradaki oy farkı sandık başkanlığındaki yeter sayıya ulaştığı ve seçim sonucuna tesir ettiği için YSK bu iptal kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 tane sayım döküm cetveli boş ve 101 tane de imzasızdı. Oy pusulası ile sandık sonuç tutanağı arasında bir dayanak, bu dayanak da olmadığı için YSK gerekçelerine bunu alarak Büyükşehir Belediyesini iptal etti” diye konuştu.

"31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşına girenler oy kullanamayacak"
23 Haziran’daki seçimlerde seçmen kütüğü ve listelerin ne olacağı sorusu üzerine Özel, “Seçmen listelerine hiçbir şekilde güncelleme olmayacak. Şimdi seçmen listelerinin çoğaltılması sürecine kadar ölenlerin kayıtları dondurulacak, kısıtlıların ve cezaevinde olanlarınki güncellenecek. Bunun haricinde 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşına giren hiçbir seçmen oy kullanamayacak. 31 Mart seçimlerindeki seçmen kütüğü ve seçmen listesi ne ise, 23 Haziran İstanbul seçimleri için o geçerli olacaktır” dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
CHP'den İstanbul seçimi için bağış kampanyasıCHP'den İstanbul seçimi için bağış kampanyası
CHP’de ’kayyum’ talebine ret kararıCHP’de ’kayyum’ talebine ret kararı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu 9 HDP'li isim için fezleke!

9 HDP'li isimle ilgili flaş gelişme!

AK Partili Bekir Bozdağ'dan İstanbul'daki seçim kararıyla ilgili açıklama

Neden sadece İBB Başkanlık seçimi yenilenecek?

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: 23 Haziran'da İstanbul Ağıdı yakacaklar

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: İstanbul Ağıdı yakacaklar

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.