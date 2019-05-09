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AK Partili Özel açıkladı! Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "31 Mart ile 23 Haziran arasında 18 yaşını ikmal eden hiçbir seçmen oy kullanamayacak. 31 Mart seçimlerindeki seçmen listesi neyse aynısı 23 Haziran'da da geçerli olacaktır" dedi.

AK Partili Özel açıkladı! Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

AK Partili Özel, katıldığı televizyon programında, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya yaptığı başvuruya dair açıklamalarda bulundu. 'Tam kanunsuzluk' halinde süre sınırlamasının olmadığını belirten Özel, "Şu anda diğer partiler 'tam kanunsuzluk haliyle tümünü iptal' talebiyle gelmiştir; ama hiçbirinde bir delil yok. 'Şu sandıkta şu görevli, aradaki oy farkı şudur' dedikleri yok. Bunlara baktığımız zaman 'Niye birini iptal etti de diğerini iptal etmedi?' söyleminin içi boştur, arkası yoktur. Gereksiz yere kamuoyunu meşgul etmekten öteye gitmez. Bizim ileri sürmüş olduğumuz iddiaların benzerini süresi içinde buraya getirmiş olsalardı, onlara da bakılır incelenirdi" dedi.

'KURUL HUKUKİ KARAR VERECEKTİR'

CHP ve İYİ Parti’nin itirazlarının ne zaman gündeme alınacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Özel, "Tabi kurulun gündemini kurul başkanımız ve üyeler belirliyor. Biraz inceleme zamanı olacaktır, herhalde birkaç gün içinde bu gündeme alınır ve görüşülür. Zaten çok kapsamlı dilekçeler de değiller. Hiçbir ek yok, delil yok, bilgi, belge yok. Buna dayanarak bir müracaatta bulunuldu. Tabi ki 1 gün önce de İYİ Parti'nin buna benzer bir müracaatı olmuştu. 6 Mayıs’ta alınan kararın tekrar gözden geçirilmesi. İYİ Parti'nin aynen cümlesi şu; '130’uncu maddeye göre iptal ettiniz. Bunu değiştirin, tam kanunsuzlukla seçimi iptal edin' diye. O müracaat da oy çokluğuyla reddedildi. Karar ortada duruyor, CHP ve İYİ Parti’nin müracaatları ortada. Kurulumuz bunları değerlendirecek, hukuki bir karar verecektir" diye konuştu.

'AYNI LİSTE GEÇERLİ OLACAK'

Recep Özel, İstanbul'da seçmen listelerinin güncellenmeyeceğini de belirterek, "Sadece 23 Mart ile 31 Mart arası ölümler vardı. Şimdi de seçmen listelerinin çoğaltılmasına kadar süre içinde ölenlerin kayıtları sadece dondurulacaktır. Kısıtlılar incelenecek, bunun haricinde 31 Mart ile 23 Haziran arasında 18 yaşını ikmal eden hiçbir seçmen oy kullanamayacak. 31 Mart seçimlerindeki seçmen listesi neyse aynısı 23 Haziran'da da geçerli olacaktır" dedi.

23 HAZİRAN'DA OY VERECEKLERİN AYRINTILARI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından 23 Haziran Pazar günü İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oyunu kullanacak.

YSK'nin kararının ardından seçmen listeleri, yenilenecek seçimde hangi işlemlerin tekrarlanacağı, seçime hangi partilerin katılacağı, askerden dönenlerin oy verip veremeyeceği konuları gündeme geldi. YSK'nin ilgili kararlarına göre, yeniden yapılacak seçim, öncekinin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler, bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek.

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Listede, ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

AA/ DHA


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