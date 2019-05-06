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AK Parti'li Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:36 | Son Güncelleme

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

MHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Kürşat Türker Ercan da Twitter hesabında "Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için AK Parti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbul'da seçimler yenileniyor" dedi. Ercan, "MHP Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek" diye de yazdı.

Seçimlerin yenilenme kararının 7'ye 4 oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

ANKARA, (DHA)-

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