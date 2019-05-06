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AK Parti'li Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:52 | Son Güncelleme

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" açıklamasından sonra, "Seçim Tarihi 23 Haziran 2019 Pazar" dedi.

ANKARA, (DHA)

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