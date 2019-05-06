AK Parti'li Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor (2) 

AK Parti Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu Temsilcisi Recep \u00d6zel, Twitter hesab\u0131ndan, "\u0130stanbul se\u00e7imleri yenileniyor, hay\u0131rl\u0131 olsun" a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan sonra, "Se\u00e7im Tarihi 23 Haziran 2019 Pazar" dedi.\nANKARA, (DHA)PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweeti\u015eehit ve gazi ailelerine Devlet \u00d6v\u00fcn\u00e7 Madalyalar\u0131 takdim edildiEski\u015fehir\u2019de 11 \u015fehit yak\u0131n\u0131 ile 2 gaziye Devlet \u00d6v\u00fcn\u00e7 Madalyas\u0131 verildi
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