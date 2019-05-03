HABER

AK Partili Özel: Talebimiz İstanbul'da seçimin yenilenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yaptıkları olağanüstü itirazın YSK'da Pazartesi günü görüşüleceğini söyledi.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yaptıkları olağanüstü itirazın YSK'da Pazartesi günü görüşüleceğini söyledi. Özel, "Talebimiz açık, seçimlerin yenilenmesi" dedi.

AK Partili Recep Özel, İstanbul seçimlerine yönelik yaptıkları itiraz başvurusunda, YSK'ya verilebilecek delillerin en kapsamlısını verdiklerini söyledi. Özel, "İçi doluydu, dosyalarımızın, o valizlerin içi gerçekten bilgilerle doluydu, belgelerle doluydu. Gösterilmesi gereken bütün delilleri gösterdik" dedi.

'TALEBİMİZ SEÇİMİN YENİLENMESİ'
İtiraz başvurusunun YSK'da Pazartesi günü görüşüleceğini belirten Özel, "Pazartesi başlayacağız ancak 'aralıksız çalışalım, sahura kadar' denebilir. Kurul üyelerimizin çalışma takvimine, saatine bağlı, ertesi güne de kalabilir. Gelen cevaplar bana göre çok yetersiz. Yuvarlak cevaplar gelmiş. Bunun hakkında nasıl bir yöntem belirleyecekler, onu bir görmek lazım Pazartesi. Biz de bir an önce çıkmasını istiyoruz. Salı olur, Çarşamba olur bir an önce çıksın da. İstanbul için karar önümüzdeki hafta içinde netleşir. Talebimiz açık. Seçimlerin yenilenmesi. Eğer Türkiye’de seçim hukuku, seçim yargısı işleyecekse seçimin yenilenmesi kararının vermesi önünde hiçbir hukuki gerekçe olamaz, mutlaka vermek durumunda kalırlar" dedi. Recep Özel, AK Parti’nin beklentisi dışında karar çıkması durumunda izleyecekleri yolun sorulması üzerine, "Çıkarsa, YSK’nın kararlarını taşıyacağımız başka bir merci olmadığına göre, bizi üzse de katlanacağız, yani saygı duyacağız" diye cevap verdi.

CHP'Lİ ALTAY'A TEPKİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın YSK'ya yönelik eleştirilerine değinen Özel, "Biz 'beğensek de beğenmesek de saygı duyacağız' diyoruz, onlar da aynısını söyleseler keşke de kurul üyeleri rahatça özgür iradeleriyle bir karar verme konumunda olsalar. Kimi sen neyle tehdit ediyorsun? Sen kimsin, hangi argümanla tehdit ediyorsun? Adamlar gelip bir kararlarıyla beyanat mı verdiler ? Tarafsızlıklarına, bağımsızlıklarına halel getirici bir açıklamaları mı oldu? Yok. Eleştirebilirsin ama böyle hakaret etmek kimsenin hakkı da değil haddi de değil. Yargıdan en çok bizim kanat çekti, biz çektik. Biz hiçbirinde bu cümleleri, partimize kapatma davası açıldığında bile söylemedik. Haksız yere yargılandığımız 28 Şubat sürecinde bile bu cümleleri söylemedik. Savcılığın harekete geçip, tam bir tehdit suçu işlemiştir, tehdit, hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı bir dünya madde var. Bununla ilgili kendisi hakkında soruşturma açılmasını bekliyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

-Recep Özel'in açıklaması

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Besti KARALAR/ANKARA(DHA)-

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Bakan Selçuk’tan okullara ziyaretBakan Selçuk’tan okullara ziyaret
Çinli telefon markası Türkiye pazarı için yeni serisini tanıttıÇinli telefon markası Türkiye pazarı için yeni serisini tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 sanık için müebbet hapis istemi

Atatürk Havalimanı davasında istenen cezalar belli oldu

5 bin yıldır sır gibi saklıymış! Hepsi gün yüzüne çıkıyor

5 bin yıldır sır gibi saklıymış! Hepsi gün yüzüne çıkıyor

Eyüpsultan Camii gül suyu ile yıkandı

O camiyi temizlerken bakın ne kullandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.