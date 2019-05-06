AK Partili Özel'den YSK açıklaması: Bugün karar çıkabilir

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine AK Parti'nin yaptığı itiraz hakkında, "Bizim de isteğimiz bir an önce bu kararın artık çıkmasıdır. Çünkü kamuoyunun da bir beklenti içerisinde olduğu biliniyor. Yeteri kadar müzakere edilir, incelenir, biterse, bugün karar çıkabilir" dedi.

AK Partili Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine AK Parti’nin yaptığı olağanüstü itiraz hakkında, katıldığı televizyon kanalında değerlendirmede bulundu. İlçe Seçim Kurullarının tutanaklarını ve kararlarını tek tek incelediğini belirten Özel, "Burada YSK’ya doğru bilgilerin verilmediğini tespit ettiğimiz ve düzeltilmesini isteyeceğimiz konular var. Bunun bir raporlamasını, YSK yaptı ama Genel Merkez olarak biz de yaptık. Aramızda uyuşmazlıklar ve örtüşmeyen noktalar var. Gelen raporların eksik olduğu ve YSK'ya bir takım yanıltıcı bilgiler gönderildiğini, belgeleriyle tek tek kurul önünde dile getireceğiz. Bununla ilgili bütün hukuki görüşleri, argümanları kurul önüne sunacağız" diye konuştu.

'TUTARSIZLIK VAR'

Kısıtlı seçmenlerle ilgili sayı tutarsızlıkları olduğunu aktaran AK Partili Özel, "Mesela bazı yerlerde mahkeme kararlarını sunmuşuz, kesinleşme şerhini sunmuşuz, ona rağmen 'Kesinleşme şerhinin ve mahkeme kararının olmadığı' şeklinde tespitler var, bunların da olduğunu biz göstereceğiz. Genellikle bu sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevinden seçilmeyenleriyle ilgili bir tutarsızlık var. 'Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen kişi kamu görevlisi midir, değil midir?' Bunu sınıflandırması başka türlü olmuş. Bana ilk gelen bilgi notlarından 19 bin 623 kişinin tamamının da kamu görevlilerinden seçilmediğini biz ispat etmiş bulunmaktayız. Neredeyse ders başına ücretli öğretmenlik yapanları bile, kamu görevlisi statüsünde değerlendirip sınıflandırmaya tabi tutmuşlar. Bunun yanlış olduğunu, bununla ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nda bir görüş var, bununla ilgili kurul üyelerine bir sunum yapacağız" açıklamasında bulundu.

'SÖYLEYECEKLERİMİZİN HEPSİNİ SÖYLEDİK'

AK Parti'nin YSK’ya yeni bir dilekçe sunup sunmayacağı yönündeki soruya cevap veren Özel, "Yeni bir dilekçe verip vermeme noktasında şu anda bir şey diyemeyiz ama biz söyleyeceklerimizin hepsini söyledik ve yazdık. İlave dilekçemiz içerisinde yazılı olan hususları, belgeleriyle, bilgileriyle, delilleriyle ispat ediyoruz. Onu da sözlü yapıyoruz. Yazılı vermemiz gerekirse, onu hemen yazar takdim ederiz kurul üyelerine" dedi.

'BUGÜN KARAR ÇIKABİLİR'

Özel, İstanbul ile ilgili kararın bugün verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bugün karar çıkabilir, yarına, bir sonraki güne de kalabilir. Bizim de isteğimiz bir an önce bu kararın artık çıkmasıdır. Çünkü kamuoyunun da bir beklenti içerisinde olduğu biliniyor. Yeteri kadar müzakere edilir, incelenir, biterse, bugün karar çıkabilir. Bugün çıkmazsa, yarın çıkar ama çok da uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

'YSK'NIN GEÇİT VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

MHP'nin Maltepe itirazına ilişkin, 117 sandıkta birbirleriyle eş, dost, akraba olanların sandık kurulu başkanı olduğu hakkındaki iddianın ispat edildiğini belirten Özel, "Bu 117 sandıkta Büyükşehir'de AK Parti’nin 250 oy farkı kapanmış. Sandık kurulundaki akraba ilişkileri, KHK ile ihraç edilen birbirine yakın ilişkiler içerisinde bulunan 2 bin 245 kişi var. Bütün bunların ince işçilikle, organize bir işin yapıldığını biz şu anda ispat etmiş bulunmaktayız. Bizim talebimiz; organize bir usulsüzlük ve yolsuzluk var, bu kadar çok şaibe, usulsüzlük varken. YSK’nın buna geçit vereceğini düşünmüyoruz. Nihayetinde kurulun vereceği karara saygılıyız ama kurulun da vicdani, hukuki şekilde bu yolsuzluklara bir 'dur' diyecek kararı vermesini beliyoruz" diye konuştu.

