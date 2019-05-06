AK Partili Özel'den YSK açıklaması: Bugün karar çıkabilir

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine AK Parti'nin yaptığı itiraz hakkında, "Bizim de isteğimiz bir an önce bu kararın artık çıkmasıdır. Çünkü kamuoyunun da bir beklenti içerisinde olduğu biliniyor. Yeteri kadar müzakere edilir, incelenir, biterse, bugün karar çıkabilir" dedi. AK Partili Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine AK Parti’nin yaptığı olağanüstü itiraz hakkında, katıldığı televizyon kanalında değerlendirmede bulundu. İlçe Seçim Kurullarının tutanaklarını ve kararlarını tek tek incelediğini belirten Özel, "Burada YSK’ya doğru bilgilerin verilmediğini tespit ettiğimiz ve düzeltilmesini isteyeceğimiz konular var. Bunun bir raporlamasını, YSK yaptı ama Genel Merkez olarak biz de yaptık. Aramızda uyuşmazlıklar ve örtüşmeyen noktalar var. Gelen raporların eksik olduğu ve YSK'ya bir takım yanıltıcı bilgiler gönderildiğini, belgeleriyle tek tek kurul önünde dile getireceğiz. Bununla ilgili bütün hukuki görüşleri, argümanları kurul önüne sunacağız" diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir 7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali Meteorolojiden çamur yağışı uyarısı Ankara'da 16 köpeğin öldürülmesinde 3 kişiye 5 yıl hapis istemiyle dava

'TUTARSIZLIK VAR'

Kısıtlı seçmenlerle ilgili sayı tutarsızlıkları olduğunu aktaran AK Partili Özel, "Mesela bazı yerlerde mahkeme kararlarını sunmuşuz, kesinleşme şerhini sunmuşuz, ona rağmen 'Kesinleşme şerhinin ve mahkeme kararının olmadığı' şeklinde tespitler var, bunların da olduğunu biz göstereceğiz. Genellikle bu sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevinden seçilmeyenleriyle ilgili bir tutarsızlık var. 'Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen kişi kamu görevlisi midir, değil midir?' Bunu sınıflandırması başka türlü olmuş. Bana ilk gelen bilgi notlarından 19 bin 623 kişinin tamamının da kamu görevlilerinden seçilmediğini biz ispat etmiş bulunmaktayız. Neredeyse ders başına ücretli öğretmenlik yapanları bile, kamu görevlisi statüsünde değerlendirip sınıflandırmaya tabi tutmuşlar. Bunun yanlış olduğunu, bununla ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nda bir görüş var, bununla ilgili kurul üyelerine bir sunum yapacağız" açıklamasında bulundu. 'SÖYLEYECEKLERİMİZİN HEPSİNİ SÖYLEDİK'

AK Parti'nin YSK’ya yeni bir dilekçe sunup sunmayacağı yönündeki soruya cevap veren Özel, "Yeni bir dilekçe verip vermeme noktasında şu anda bir şey diyemeyiz ama biz söyleyeceklerimizin hepsini söyledik ve yazdık. İlave dilekçemiz içerisinde yazılı olan hususları, belgeleriyle, bilgileriyle, delilleriyle ispat ediyoruz. Onu da sözlü yapıyoruz. Yazılı vermemiz gerekirse, onu hemen yazar takdim ederiz kurul üyelerine" dedi.