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AK Parti’li Özhaseki: "Algı operasyonunu ustaca yapmaya başladılar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 13:10 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP’ye yüklenerek "Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP’ye yüklenerek "Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar. O da algı operasyonları” dedi.
Afyonkarahisar’da termal bir otelde AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından ’İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenleniyor. Toplantının 2. gününde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı.
Ankara İl Başkanı Özcan’ın konuşmasının ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP’li belediyelere yüklendi. AK Parti olarak büyükşehir belediyelerinin bazılarında olmadıklarını ancak ilçelerde iktidarda yer aldıklarını kaydetti. 519 tane ilçemiz var nerdeyse 300’nün kendilerine ait olduğunu kaydeden Özhaseki, "Nüfusun yüzde 56’sı. Cumhur İttifakı’yla beraber baktığımızda zaman nüfusun yüzde 70’i evet en güzel hizmetler orada olur. Vatandaşa en yakın hizmetler orada olur. Onların gönüllerinin, dualarının alınacağı ortamlar orada olur” dedi.

“Algı operasyonunu ustaca yapmaya başladılar”
Hiçbir mazeret söylemeden yollara revan olmaları gerektiğini belirten Özhaseki, "İnşallah bunları yapanlardan oluruz diye düşünüyorum bende. Dışımızda iki tane daha ciddi belediyeciliği olan parti görünüyor birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Emin olun onlara şu üç ana tasniften başka bir yerde göremezsiniz. Gerçekten hizmet etmezler. Dün Çankaya tarafındayız bir cami açılışına gidiyoruz yıkıntı, harabe o kadar kötü pasaklı yerler gördük ki; emin olun içim yandı. Cumhurbaşkanımız çok güzel özetliyor, çöp, çukur, çamur bunların belediyeciliği bu kadar. Bir şey daha var bütün yolsuzlukların ana kaynağı bunların belediyelerinde. Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar. O da algı operasyonları, siyasi davranış biçim değiştirerek başka türlü şimdi bir hal üzerine devam ediyorlar. Ustalıkları oldu bu işlerin yalan birinci işleri, algı operasyonları bunların zaten ustalık alanları ve herkesin dünya tarihinde siyasilerin bildiği meşhur Hintlerin Goebbels bunların hocaları oldu. Goebbels’in iki üç tane teorisi var. Birisi diyor ki çok yalan söyleyeceksiniz. Hintlerin propaganda bakanı çok yalan söyleyeceksiniz diyor. Ben CHP’nin başındaki insanın ve etrafındakilerinin ne kadar yalan söylediklerine şahidim. Bire bir yaşamış birisiyim" diye konuştu.

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