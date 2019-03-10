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AK Partili Özhaseki: "Allah yardım etsin o şehre"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "CHP’nin adayının proje olarak ortaya koyduğu ’su parası’ proje değil, bir tarife.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "CHP’nin adayının proje olarak ortaya koyduğu ’su parası’ proje değil, bir tarife. Belediye başkanı işi bilmiyorsa Allah yardım etsin o şehre" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Yedi Renk Tek Yürek Platformu tarafından düzenlenen programa katıldı. Platform üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özhaseki, bu tür birlikteliklerin artmasını temenni etti. Türk siyasi tarihinde yaşanan dönüm noktalarını anımsatan Özhaseki, 94 öncesi belediyecilik anlayışı ile sonrası arasındaki anlayışın arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade etti. 94 öncesinde ideolojik takıntılı bir ortam olduğunu dile getiren Özhaseki, vatandaşın oy dahi kullanamadığını belirtti. 94 yılında belediye başkanlığına başladığını anımsatan Özhaseki, Türk-Kürt ayrımı yapmayarak millete hizmet etme amacıyla yola çıktıklarını kaydetti. İlk yıllarda altyapı ile uğraştıklarını, ardından üst yapıda hizmetler verdiklerini dile getiren Özhaseki, 100 binden fazla gecekondunun yıkıldığını aktardı. "Şehirlerin geleceği o belediye başkanlarının ufuklarıyla doğru orantılıdır, işi bilmiyorsa Allah yardım etsin o şehre" diyen Özhaseki, belediyeciliğin okulu olmadığını söyledi.

"Yavaş’ın popülaritesi artmış"
Kısa bir süre kalan 31 Mart yerel seçimlerine değinen Özhaseki, mühendis, mimar, şehir plancıları, haritacılar, çocuk psikologlarından oluşan 30 kişilik bir ekiple 11 ana başlıkta projeler hazırladıklarını kaydetti. İlçelerdeki adayların tecrübeli ve liyakat sahibi olmasına önem verildiğini belirten Özhaseki, "Her ilçemize temiz arkadaşlarımızı koyarak huzurlarınızdayız, Ankara halkı layık görürse biz hizmete hazırız. Bizim kimseyle kavgamız olmaz, tek kavgamız hırsız ve arsızlarla" şeklinde konuştu.
Diğer partilerin Ankara adaylarının projelerini değerlendiren Özhaseki, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın popülaritesinin olduğunu ancak hiçbir projesinin olmadığını ifade etti. Özhaseki, Yavaş tarafından proje olarak ortaya sürülen su parasının proje değil, bir tarife olduğunu aktardı. Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na seslenerek, "Ankara’yı benim kadar iyi bilen iki arkadaş bulsunlar, bütün sözlerimi geri çekeceğim" ifadelerini kullandı.

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