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  4. AK Parti'li Özhaseki: "Milletin ümidi olmaya devam edeceğiz"

AK Parti'li Özhaseki: "Milletin ümidi olmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

AK Parti'li Özhaseki: "Milletin ümidi olmaya devam edeceğiz"

MARDİN (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bir taraftan oyunları bozacağız, bir taraftan da içeride iyi işler yaparak milletin ümidi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Özhaseki, partisinin Mardin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Mardin'de belediye sayılarının artırıldığına dikkati çekerek partililerden çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Millete karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarının altını çizen Özhaseki, "Çok şükür 17 yıldır hangi seçimlere girdiysek zaten şampiyon biziz. İpi göğüsleyen biziz elhamdülillah. Belediyelerde de 4 seçimde birinci olan parti yine biziz. Vatandaş niye bizi destekleme devam ediyor, niye arkamızda duruyor? Bizim kaderimizle Türkiye'nin kaderi özdeş hale geldi. Ümidi hala bizde görüyor." ifadelerini kullandı.

Zor bir coğrafyada yaşadıklarını anlatan Özhaseki, halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Dünyanın birçok yerinde Türkiye için duaların edildiğine işaret eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Mezopotamya ve Anadolu topraklarında, dünyanın birçok devletinin gözünün olduğu, birçok oyunun kurulduğu topraklarda yaşamak ve ayakta kalmak kolay değildir. Sınırlarımızın altında kurulmaya çalışılan bir terör devletinin, bizleri ne kadar yorduğunun farkındasınız. Akdeniz'deki işlerin, bizim dışımızda plan yapanların bizi ne kadar yorduğunun farkındasınız. Bir taraftan oyunları bozacağız, bir taraftan da içeride iyi işler yaparak milletin ümidi olmaya devam edeceğiz. Biz bu milletin ümidiyiz Allah'ın izniyle. İnşallah önümüzdeki günler daha da güzel olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ekonominin rayına oturması, belaların yavaş yavaş bitip huzur sükun bulması bu ülkenin artık geleceğe doğru biraz daha ümitle bakmamamızı sağlıyor."

- "Vesayet rejimi toprağa gömüldü, bir daha da çıkamayacak"

Vesayet rejimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yer altında bekleyen bir şebeke var. Sivil iradeye karşı önce iş yapamaz, itibarsızlaştırma, faili meçhuller, ortalığı karıştırma, olmadı ihtilal yapma gibi bir niyet ortaya koyarak milletin başına bela oluyorlardı. Bunu her dönem de tekrarlıyorlardı. Eski başbakanlar, cumhurbaşkanları bunu bilmiyorlar mıydı? Hepsi biliyordu ama içlerinde Cumhurbaşkanımız gibi yürekli, yiğit birisi çıkıp da bir dakika diyemiyordu. Şapkasını alan sessizce gidiyordu. Allah'a şükürler olsun bizim dönemimizde bu vesayet rejimi tarihe kavuştu, toprağa gömüldü bir daha da çıkamayacak"

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç da son yerel seçimlerde belediye sayılarını 2'den 5'e çıkardıklarını belirterek oy oranlarını artırdıklarını, bu yönde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Özhaseki'ye AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve partililer eşlik etti.

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