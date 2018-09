AK Partili Özhaseki'den ittifak açıklaması: Devlet beyin kaygısından ben de tedirginlik duyuyorum

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CNN Türk canlı yayınında yerel seçim ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞ ALT YAPI EKSİLİĞİNDEN HER YERDE ŞİKÂYET EDİYOR"

Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin bir soru üzerine Özhaseki, "Vatandaş alt yapı eksiliğinden her yerde şikâyet ediyor. Yapılan hizmetlerin özensizliğinden de şikayet ediyor. 'Sokak her zaman inşaat halinde' diyorlar. Doğru haklılar. Bütün tespitleri Genel Başkanımızın olduğu ortamda aktarmaya çalıştım 9 maddede sıraladım. Neler yapabiliriz bölümünde bir kısmını kanunlarla giderebiliriz" diye konuştu.

"DEVAM EDEN ARKADAŞLARIN NE KADAR DEVAM EDECEĞİNİ BEN BİLMİYORUM"

AK Parti'deki görev değişikliklerine ilişkin, "Değişim esas bizde. Devam eden arkadaşların ne kadar devam edeceğini ben bilmiyorum. Durmadan anket yapıyoruz. O bölgede belediye Başkanımız seviliyor mu, yüzü gülüyor mu, hizmet nasıl? Bunlar bizim için bir sonuçtur. İdeolojik takıntılı belediyecilik kadar tehlikeli bir şey olamaz. Bizim zamanımızda hizmet ve sosyal belediyecilik başladı. Bir belediye başkanı sempatik olacak kapısından kimseyi çevirmeyecek. Havalı gezmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.