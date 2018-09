AK Partili Özhaseki'den ittifak açıklaması: Devlet beyin kaygısından ben de tedirginlik duyuyorum (4)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına ilişkin, "MHP ile cumhur ittifakına gittik. Millet bunu sevdi ve tuttu. Bunun yerel seçimlerde de devam etmesi kadar normal bir şey olamaz. Ama nasıl olacağı, anlaşılacağı o kadar zor ki yerel seçimlerde. Bunun epeyce tartışılması gerekiyor gerek kendi kurullarımızda gerekse tabiki MHP'nin kendi içerisinde olgunlaştıracağı bir süreç olarak görüyoruz. Emin olun Devlet beyin bu kaygısından ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tedirginlik duyuyorum. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre karşı partilerin ne yapacağı da çok önemli. Tavır alınabilir. Yeni Görüşmeler yapılabilir. Değişik alternatifler denenebilir. Bunların hepsi tartışmaya muhtaç. Çünkü 1 artı 1 hiç bir zaman 2 etmiyor. Uzun uzun tartışılıp belki de yeni anketlerle strateji belirlemek gereken bir konu diye düşünüyorum. Asla soğuk değiliz çünkü cumhur ittifakının doğru olduğuna inandık. Sonuna kadar savunduk aynı ittifakın Meclis'te devam edeceğini ileride görürsünüz. Bunun yerel seçimlerde de devam etmesi kadar olağan bir şey olamaz" dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CNN Türk canlı yayınında yerel seçim ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "VATANDAŞ ALT YAPI EKSİLİĞİNDEN HER YERDE ŞİKÂYET EDİYOR" Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin bir soru üzerine Özhaseki, "Vatandaş alt yapı eksiliğinden her yerde şikâyet ediyor. Yapılan hizmetlerin özensizliğinden de şikayet ediyor. 'Sokak her zaman inşaat halinde' diyorlar. Doğru haklılar. Bütün tespitleri Genel Başkanımızın olduğu ortamda aktarmaya çalıştım 9 maddede sıraladım. Neler yapabiliriz bölümünde bir kısmını kanunlarla giderebiliriz" diye konuştu. "DEVAM EDEN ARKADAŞLARIN NE KADAR DEVAM EDECEĞİNİ BEN BİLMİYORUM" AK Parti'deki görev değişikliklerine ilişkin, "Değişim esas bizde. Devam eden arkadaşların ne kadar devam edeceğini ben bilmiyorum. Durmadan anket yapıyoruz. O bölgede belediye Başkanımız seviliyor mu, yüzü gülüyor mu, hizmet nasıl? Bunlar bizim için bir sonuçtur. İdeolojik takıntılı belediyecilik kadar tehlikeli bir şey olamaz. Bizim zamanımızda hizmet ve sosyal belediyecilik başladı. Bir belediye başkanı sempatik olacak kapısından kimseyi çevirmeyecek. Havalı gezmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı. "ADAYLARIMIZDA ARADIĞIMIZ EN ÖNEMLİ ÖZELLİK AHLAK, ERDEM, TEVAZU" AK Parti'nin Aday profiline ilişkin, "Parti olarak adaylarımızda aradığımız en önemli özellik ahlak, erdemli, tevazu sahibi olmasını arayacağız. 'Küçük dağları ben yarattım' diyen birinin belediyecilikte işi yok. Biraz da işi bilmeli liyakat sahibi olmalı tabi. Para yönetimini bilmeli. İşin ehli ve çalışkan olmalı" dedi. "DEVLET BEYİN BU KAYGISINDAN BEN DE TEDİRGİNLİK DUYUYORUM" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamalarını değerlendirmesi istenen Özhaseki şu ifadeleri kullandı: "MHP ile cumhur ittifakına gittik. Millet bunu sevdi ve tuttu. Bunun yerel seçimlerde de devam etmesi kadar normal bir şey olamaz. Ama nasıl olacağı, anlaşılacağı o kadar zor ki yerel seçimlerde. Bunun epeyce tartışılması gerekiyor gerek kendi kurullarımızda gerekse tabiki MHP'nin kendi içerisinde olgunlaştıracağı bir süreç olarak görüyoruz. Biz prensip olarak kendi içimizde sanki hiç ittifak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İleride cumhurbaşkanımızın katıldığı toplantılarda da bu net olarak tartışılır. Onun da kararı net olarak ortaya çıkar. Oradaki çıkacak karara da tabii ki saygı duyarız. Emin olun Devlet beyin bu kaygısından ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tedirginlik duyuyorum. PKK, İstanbul'da herhangi bir ilçesini gelip de idare etsin istemiyorum. Dün resmi olarak CHP Sözcüsü 'ittifak yok' dedi. Güzel. Ama CHP misyonu üzerinde tanınan, bilinen bir çok insan, eski genel başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri 'HDP ile ittifak olmalı' diye geziyorlar. Bunları TV'de izledik. HDP ile ittifak denilince Türkiye'de yaşayan herhalde 81 milyonun 80 milyonu PKK ile ittifak manasına geldiğini çok iyi biliyor. Çünkü HDP'nin listeleri Kandil'de hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre karşı partilerin ne yapacağı da çok önemli. Tavır alınabilir. Yeni Görüşmeler yapılabilir. Değişik alternatifler denenebilir. Bunların hepsi tartışmaya muhtaç. Çünkü 1 artı 1 hiç bir zaman 2 etmiyor. Uzun uzun tartışılıp belki de yeni anketlerle strateji belirlemek gereken bir konu diye düşünüyorum. Asla soğuk değiliz çünkü cumhur ittifakının doğru olduğuna inandık. Sonuna kadar savunduk aynı ittifakın Meclis'te devam edeceğini ileride görürsünüz. Bunun yerel seçimlerde de devam etmesi kadar olağan bir şey olamaz. Ekim ayı sonunda zannediyorum bütün raporlarımız ortaya çıkar." (MHP'NİN AF TEKLİFİ) "İÇERİĞİNİ GÖRDÜKTEN SONRA BİZ DE TARTIŞIRIZ" MHP'nin af teklifine ilişkin bir soru üzerine Özhaseki, teklifin içeriğini ve kapsamının görülmesi gerektiğini ifade ederek, "Teklif gelirse zannederim değerlendirilir. Bu konuda bir şey söylemek erken olur çünkü bir şey görmedik daha. Sadece af kapsamının ismi var konuşuluyor. İçeriğinin ne olduğunu gördükten sonra biz de tartışırız. Cumhurbaşkanımızın da tavrı ile birlikte hep birlikte savunuruz" açıklamasında bulundu. "ANKARA VE İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLACAK?" Ankara ve İstanbul belediye başkan adaylarının kim olacağına yönelik bir soru üzerine, Özhaseki, "Onu şimdiden ben de bilmiyorum. Genel bir kanaat vardır mutlaka. Ortaya çıkacak raporlar doğrultusunda biraz daha netleşecek" dedi.