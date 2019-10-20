AK Partili Özkan: “Barış Pınarı Harekatı kısa sürede başarı sağladı”

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı ’Barış Pınarı Harekatı’ ile kısa sürede başarı sağlandığını belirterek, "ABD’li heyet ile görüşüldü. 100 yıldır mücadele ediyoruz ve hem cephede hem de masada netice sağladık" dedi.

Denizli’de Gönüllü Teşekküllüler Platformu tarafından 80’inci Yıl Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıya katılan Özkan, Türk milletinin kurduğu devletlerin huzur, barış, adalet ve güvenin temsilcisi olduğunu belirtti. Özkan, TSK’nın ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile hızlı bir şekilde başarı sağladığını ve bölgesel ve küresel barış için Türkiye’nin omuzlarında büyük sorumluluk olduğunu belirtti. Türkiye’ye gelen ABD heyeti ile görüşüldüğünü hatırlatan Özkan, “Hem cephede hem de masada netice sağladık. Bu neticeye ulaşmak için 100 yıldır mücadele ediyoruz. Türkiye’de Ankara, İstanbul’un güvenliği önce Afrin, Cerablus, İdlib, Münbiç, Hama, Humus, Kamışlı hattında oluşturulacak ön savunma hattıyla ülkemizi savunabiliriz. Şanlı ordumuzun kararlı duruşu sayesinde hak ettiğimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Bizim sırtımızı dayadığımız güvencemiz, sarsılmaz güç aziz milletimizdir. Milletimiz kenetlendikçe, birlik ve beraberlik içinde bizi bu topraklardan silmek isteyenlere karşı mücadele ettikçe biz hep kazananlardan olacağız” şeklinde konuştu.