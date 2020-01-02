AK Parti'li Özkan: "CHP Libya tezkeresine destek vermeli"

ALİ KEMAL AKAN - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Libya'ya asker gönderilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin, "CHP eğer bir siyasi parti olarak kendi seçmeninin oyunu korumak ve Türkiye kamuoyunda destek aramak istiyorsa bu tezkereye destek vermesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Özkan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanının sınırlandırılmasına dair iki ayrı uluslararası sözleşmenin imzalandığını belirterek, BM nezdinde artık Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bölgede bir "mavi vatan"ın bulunduğunu, mavi vatana karşı el atma hadiselerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Libya'nın daveti üzerine Libya'nın toprak bütünlüğünü korumak, oradaki barışı hayata geçirmek ve istikrarı sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'ya gönderilmesine dair tezkereyi parlamentoya getirdiklerini anlatan Özkan, "Bu hem Libya'nın güvenliği hem Türkiye'nin mavi vatanıyla, toprak bütünlüğüyle beraber güvenliği için vazgeçilmezdir. Mehmetçiğimiz, Libya'da yanan ateşi söndürmek, oranın istikrarını sağlamak, orada yanan ateşin bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve başka ülkelere sıçramasını engellemek üzere gidiyor." diye konuştu.