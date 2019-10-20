AK Parti'li Özkan: Hem cephede hem masada netice sağladık

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li heyetle görüşüldü. Hem cephede hem de masada netice sağladık. Bu neticeye ulaşmak için 100 yıldır mücadele ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, Denizli Gönüllü Teşekküllüler Platformu tarafından 80'inci Yıl Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Özkan, Türk milletinin kurduğu devletlerin; barış, adalet, huzur ve güvenin temsilcisi olduğunu söyledi. AK Parti'li Özkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile kısa sürede başarı sağladığını kaydetti. Bölgesel ve küresel barış için Türkiye'nin omuzlarında büyük sorumluluk olduğunu belirten Özkan, "Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li heyetle görüşüldü. Hem cephede hem de masada netice sağladık. Bu neticeye ulaşmak için 100 yıldır mücadele ediyoruz. Türkiye'de Ankara İstanbul'un güvenliği önce Afrin, Cerablus, İdlib, Münbiç, Hama, Humus, Kamışlı hattında oluşturulacak ön savunma hattıyla ülkemizi savunabiliriz. Şanlı ordumuzun kararlı duruşu sayesinde hak ettiğimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Bizim sırtımızı dayadığımız güvencemiz, sarsılmaz güç aziz milletimizdir. Milletimiz kenetlendikçe birlik ve beraberlik içinde bizi bu topraklardan silmek isteyenlere karşı mücadele ettikçe, biz hep kazananlardan olacağız" diye konuştu.