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AK Parti'li Özkan: Hem cephede hem masada netice sağladık

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li heyetle görüşüldü.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li heyetle görüşüldü. Hem cephede hem de masada netice sağladık. Bu neticeye ulaşmak için 100 yıldır mücadele ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, Denizli Gönüllü Teşekküllüler Platformu tarafından 80'inci Yıl Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Özkan, Türk milletinin kurduğu devletlerin; barış, adalet, huzur ve güvenin temsilcisi olduğunu söyledi. AK Parti'li Özkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile kısa sürede başarı sağladığını kaydetti. Bölgesel ve küresel barış için Türkiye'nin omuzlarında büyük sorumluluk olduğunu belirten Özkan, "Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li heyetle görüşüldü. Hem cephede hem de masada netice sağladık. Bu neticeye ulaşmak için 100 yıldır mücadele ediyoruz. Türkiye'de Ankara İstanbul'un güvenliği önce Afrin, Cerablus, İdlib, Münbiç, Hama, Humus, Kamışlı hattında oluşturulacak ön savunma hattıyla ülkemizi savunabiliriz. Şanlı ordumuzun kararlı duruşu sayesinde hak ettiğimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Bizim sırtımızı dayadığımız güvencemiz, sarsılmaz güç aziz milletimizdir. Milletimiz kenetlendikçe birlik ve beraberlik içinde bizi bu topraklardan silmek isteyenlere karşı mücadele ettikçe, biz hep kazananlardan olacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelede yoluna kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan AK Parti'li Özkan, "Biz bu yolda milletimizin beka mücadelesine sahip çıkarken, vatandaşlarımızın da yanımızda olduğunu biliyoruz. Biz bu coğrafyada binlerce yıldır buradayız. Havasını toprağını suyunu çok iyi biliyoruz. Kendi savunma sanayimizde üretim gücümüzü tahkim ettik. Eğer devletimizle milletimiz kenetlenirse üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Elde ettiğimiz başarının arkasında Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kudretli başkomutanlık mücadelesi ve onun liderliğinde, aziz milletimiz hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun kenetlenerek bu iradenin etrafında toparlanmış olmasıdır" dedi.

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