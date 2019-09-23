AK Parti'li Özkan: IMF ile anlaşma yetkisini millet size vermeyecek

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesiyle ilgili, "Sayın Öztrak; IMF ile hangi anlaşma gayreti içerisindesiniz, anlaşıyor musunuz? Sürekli 'IMF ile anlaşma içeresindeler' iddianız bir temenniden mi ibaret? IMF ile anlaşma yetkisini bu millet size vermedi, asla vermeyecek" dedi.

AK Parti'li Özkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesini DHA’ya değerlendirdi. Özkan, CHP ve İYİ Parti’nin uzun zamandan beri sürekli hükümeti kastederek "IMF ile anlaşacaklar" iddiasında bulunduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Aslında bu iddianın bir temenniden ibaret olduğunu bu hafta sonu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileriyle yapmış olduğu görüşmelerden anladık. Ortada bir gerçek var; Bir taraf öteden beri var olduğu şekliyle sürekli IMF ile çalışıyor, biz de milletimizin kaynağını sadece ve sadece milletimizle paylaşmak ve refahını artırmak için mücadele veriyoruz. Sadece birkaç haftalık, birkaç aylık süre değil, 5-6 yıllık geriye gidecek olursak, Gezi ile başlayan, arkasından 17-25 Aralık ve Çukur terörü ile yaşadığımız süreçlerin tamamına baktığımızda, aslında faiz lobisi ne istiyorsa onu hayata geçirmek isteyen çevreler, Türkiye’deki dahili uzantılarıyla harekete geçmiş durumda. Faizi artırmanın yegane yolu sadece hükümetten olmaktan geçmez. Siz hükümet olmasanız dahi, Türkiye’de istikrarsızlığı artıracak, eylemlerle kamuoyunda güvensizliği artırarak faizi artırma imkanına sahipseniz IMF’nin taleplerini yerine getiriyorsunuz demektir."