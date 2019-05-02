AK Parti'li Özkan: Sahip çıktığımız sürece AK Parti, ilelebet iktidarda kalacak

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, 'Sonsuz İktidar' isimli kitabının yakın zamanda piyasada olacağını belirterek, "Ulusal statüko, bölgesel ve küresel statüko ile mücadele edeceğiz. Bu mücadeleye sahip çıktığımız müddetçe AK Parti, ilelebet iktidarda kalacaktır. Biz buna inanıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen '28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı değerlendirdi. AK Parti'li Özkan, kampın öneminin büyük olduğunu, 25 yıl sonra Türkiye'yi muasır belediyecilik anlayışı ile buluşturduktan sonra yeni döneme geçtiklerini kaydetti. Buna 'gönül belediyeciliği' dediklerini aktaran Özkan, "Bu belediyecilik anlayışının hangi alanları kapsadığı, bu bağlamda belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize, teşkilat üyelerimize hangi sorumluluklar yüklediğini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Kızılcahamam kampında enine boyuna konuştuk. Göreceksiniz bundan sonra Türkiye'de belediyecilik anlayışı farklı bir evreye doğru çevrilecek" diye konuştu.

'SONSUZ İKTİDAR' KİTABINI ANLATTI

AK Parti'li Özkan, kısa süre içinde piyasada olacak 'Sonsuz İktidar' isimli kitabıyla ilgili de konuştu. Kitabının isminin neden 'Sonsuz İktidar' olduğunu anlatan Özkan, AK Parti'nin, hedeflerini gerçekleştirdiği sürece ilelebet iktidarda kalacağına inandığını belirterek, şunları söyledi:

"AK Parti, 17 yıldan beri iktidarda; ancak hedefimizin uzunluğu da ortadadır. Diyoruz ki çevrenin taleplerini dava sahibi olarak sahiplenirseniz, bunları milletimizin bir talebi olarak iktidara taşıma mücadelesi verirseniz her zaman iktidarda kalırsınız. Ulusal statüko, bölgesel ve küresel statüko ile mücadele edeceğiz. Bu mücadeleye sahip çıktığımız müddetçe AK Parti, ilelebet iktidarda kalacaktır. Biz buna inanıyoruz. Zaten biz AK Parti olarak bugüne kadar bu millete medeniyet mücadelesinde destek veren, bütün davanın mensuplarını biz, 'AK dava'nın mensupları olarak görüyoruz. Menderes'i, Özal'ı, Necmettin Erbakan'ı bu davanın mensubu olarak görmemizin arkasında yatan düşünce de budur. Biz bu davaya sahip çıkarak, kuruluş ayarlarımızdan asla taviz vermeksizin hedefimize doğru ilerleyecek ve bu sonsuz iktidarda milletimizin egemenlik mücadelesinde milletimizin bu topraklarda ilelebet payidar olma mücadelesini hayata geçireceğiz."

'STATÜKOYLA MÜCADELE EDİYOR'

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, bütün siyasi hareketlerin iktidarı hedeflediğine dikkat çekerek, "Dünya tarihine baktığımızda, her zaman 'Sessiz dünyanın hür sesi' diyoruz. Sessiz dünyanın sesi olabiliyorsak, kimsesizlerin kimsesi oluyorsak, vatandaşların arzu ve taleplerine cevap verebiliyorsak o zaman sonsuz iktidara sahibiz demektir. Biz de bu ilkelere, tarih boyunca iktidarların el değiştirdiği süreçlerine baktığımız hadiseyi kitabımızda aktarıyoruz. AK Parti ulusal, bölgesel, küresel statükoyla mücadele ediyor. Bu mücadeleyi sürdürdüğü sürece sonsuz iktidara sahip olacak" dedi.

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