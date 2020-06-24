AK Partili Özlem Zengin, 'AK Parti dişil bir kelime olurdu' dedi, HDP'nin önerisi kabul edilmedi

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sivil toplum örgütlerinin hazırladığı rapora göre mayısta en az 23 kadının ölümünün, basına "şüpheli" olarak geçtiğini ifade etti.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, kadın cinayetlerinin önlenmesi için her yolu denediklerini belirterek, "Gerek Meclis'te gerekse sivil toplum örgütleriyle her platformda sesimizi duyurmaya çalıştık ama duymadınız." dedi.

Kadına şiddetin, toplum tarafından ortak sorun olarak kabul edilmesi ve çözümü yolunda gayret gösterilmesi gereken bir mesele olduğuna değinen Polat, şöyle devam etti:

AK Parti hükümetleri olarak kadına şiddeti ayrı bir suç kategorisinde değerlendirip, konuyu yakından takip ettiklerini dile getiren Polat, bu konuda gerek yasal düzenlemeler gerekse sahadaki tedbir ve denetlemeleri en üst düzeyde tuttuklarını kaydetti.

Kadının, ayaklarının altına cennetin serildiği kutsal bir varlık olduğuna dikkati çeken Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınlara yapılan ayrımcılık ırkçılıktan beterdir ve insanlığa ihanettir." diyerek kadınları, kendilerini ifade etmede, haklarını talep etmede her zaman cesaretlendirdiğini söyledi.

"Biz kadına şiddeti sıfıra indirmek için çaba içindeyken her kadın cinayetini, hükümeti ve devleti köşeye sıkıştırma malzemesi yapanların da asla samimi olmadığını düşünüyoruz. Tam bu noktada, dağa kaçırılıp teröre kurban edilen genç kızlarımızı ve kadınlarımızı da unutmamak gerekir. Bu da kadına şiddetin başka bir yönüdür. Bununla da mücadeleyi sürdürüyoruz. Dağa kaçırılan, teröristlere peşkeş çekilen kızlarımızın, kadınlarımızın hakkını savunmayıp kadına şiddet mevzusunda timsah gözyaşı dökenleri de samimi bulmuyoruz."

Bunun üzerine yerinden söz alan HDP'li Taşdemir, Polat'a, "Kadına şiddet politiktir. Bu ülkeyi 18 yıldır siz yönetiyorsunuz, kadına yönelik şiddette de siz sorumlusunuz. Elbette ki bunun hesabını da siz vereceksiniz." karşılığını verdi.

"AK PARTİ, BİR KADIN KELİMESİ OLURDU"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Türkçe'de kelimelerin dişil ve erili olsaydı AK Parti, dişil bir kelime olurdu. Bir kadın kelimesi olurdu. Çünkü AK Parti'yi inşa eden en önemli unsur kadınlardır." dedi.

Yaptıkları çalışmalarda önce kadınlar için, onların hakkını, hukukunu, hayatını kolaylaştırmak için gayret sarf ettiklerini belirten Zengin, şöyle konuştu: