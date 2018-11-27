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AK Partili Öztürk'e KEİPA'dan yeni görev

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

KEİPA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, KEİPA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına seçildi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, KEİPA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına seçildiği bildirildi.

KEİPA Türk Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, KEİPA'nin 52. Genel Kurulunun Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleştirildiği, katılımcı ülkelerin önerisi üzerine Öztürk'ün oybirliği ile KEİPA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına seçildiği ifade edildi.

Öztürk, yapılan oylamada kendisine destek veren Türk Delegasyonu üyesi milletvekilleri başta olmak üzere tüm üye ülke parlamenterlerine teşekkür ederek, "Türkiye'ye uluslararası önemli bir organizasyonda İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı kazandırmanın onurunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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