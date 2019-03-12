HABER

AK Parti’li Polat: "800 istifa iddiası tamamen balon"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala’da 800 kişinin AK Parti’den istifa edip CHP’ye katıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, “Partimizden böyle bir istifa söz konusu değildir.

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala’da 800 kişinin AK Parti’den istifa edip CHP’ye katıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, “Partimizden böyle bir istifa söz konusu değildir. Aksine son 2 ayda bizim partimize kazandırdığımız üye sayısı 5 binin üzerindedir. Ama asıl gerçeği yansıtan geçişleri önümüzdeki hafta hep beraber göreceğiz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında siyaset yapan önemli kişilerin önümüzdeki hafta bizim partimize geçişleri olacak” dedi.
AK Parti’den CHP’ye 800 kişinin geçtiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, “Tamamen balon bir ifadedir. Bu neden kaynaklı? CHP’nin belediye başkan adayı Bayraklı’yı tanımıyor. Kimin ne kadar gücü var bilmiyor. Meclis üyesi adayı, hanımı, şoförü ve çaycısı ile toplam 4 kişi geçiş yapıyor ve bunu 800 kişi diye lanse ediyor. Emin olun bugüne kadar partimizden böyle bir istifa söz konusu değildir. Aksine son 2 ayda bizim partimize kazandırdığımız üye sayısı 5 binin üzerindedir” diye konuştu.

“CHP’de siyaset yapan önemli isimler AK Parti’ye geçecek”
AK Parti’den istifa edenlerin olmadığının altını çizen Halil Polat, “CHP’nin her zaman felsefesinde bu vardır; abartı siyaseti, popülist siyaset. Bunu her zaman yaşıyor ve görüyoruz. Her zaman kendilerinden bekleneni yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. Ama asıl gerçeği yansıtan geçişleri önümüzdeki hafta hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta hep beraber göreceğiz, çok sürpriz geçişler olacak. Bunun ben şimdiden müjdesini vereyim. Hiç beklemediğiniz isimlerin, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında siyaset yapan önemli kişilerin önümüzdeki hafta bizim partimize geçişleri olacak. Bunun da müjdesini vermek istiyorum” dedi.

“Bu kişilerin AK Parti’li olduğu muamma”
CHP’ye geçtiği iddia edilen kişilerin AK Parti’li olduğunun muamma olduğunu vurgulayan Başkan Polat, “Bunlardan bir tanesi zaten 10 yıl önce partimizle bağını koparmış bir kişi. Şu anda kendisini AK Parti’li olarak lanse ediyor ama 10 yıldır AK Parti ile herhangi bir organik bağı yok. Bu kişilerin AK Parti’li olduğu muammadır. Toplamda geçen 4 kişidir” ifadelerini kullandı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
"Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var""Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

En Çok Okunan Haberler

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı!

Elfin Tataroğlu, o sözleri duyunca Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'yi terk etti

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.