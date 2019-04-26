AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

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Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Seçimlerde görevlendirmeler, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği ilçe Seçim Kurulları tarafından yapılmaktadır. ilçe Seçim Kurulları, sandık kurullarında görev vereceği bankamız çalışanlarını, kişi bazında re'sen seçmektedirler. Çalışanlarımızın seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konuları tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğundadır. Bankamızın bu süreçlere herhangi bir dahil bulunmamakta olup, seçimlerde çalışanlarımızın görev almasına yönelik bankamızca bir talepte bulunulmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu iddialarla ilgili İş Bankası'ndan ise açıklama bugün geldi.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’in dün Twitter’da paylaştığı “Vay , vay, vay CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve üyesi olarak atanmış. Bu açıkça seçim yolsuzluğudur” paylaşım gündem oldu.

İş Bankası'nın açıklamasının tam metni şöyle;

"Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada bankamız çalışanlarının kamu görevlisi olmamasına rağmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandık kurulu başkanı ve/veya üye olarak sandık kurullarında görev yaptığına ilişkin haberler yer almıştır.

Seçimlerde görevlendirmeler, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği ilçe Seçim Kurulları tarafından yapılmaktadır. ilçe Seçim Kurulları, sandık kurullarında görev vereceği bankamız çalışanlarını, kişi bazında re'sen seçmektedirler. Çalışanlarımızın seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konuları tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğundadır. Bankamızın bu süreçlere herhangi bir dahil bulunmamakta olup, seçimlerde çalışanlarımızın görev almasına yönelik bankamızca bir talepte bulunulmamaktadır.

İlçe Seçim Kurullarınca yapılan söz konusu görevlendirmeler 31Mart Mahalli İdareler seçimlerine özgü olmayıp, uzun yıllardır yapılan tüm seçimlerde benzeri görevlendirmeler muhtelif ilçe Seçim Kurullarınca yapılmıştır.

Ayrıca, İlçe Seçim Kurulları yalnızca bankamızdan değil birçok özel banka ve kuruluştan da aynı şekilde görevlendirmeler yapmaktadır. Nitekim, kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan listelerde bankamız dışındaki kuruluşlardan da görevlendirmeleryapıldığı açık bir şekilde görülmektedir."

