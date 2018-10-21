AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Emeklilikte yaşa takılanların sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TBMM'ye müracaat ederek ‘Ne zaman emekli olacağım' diye sordu. Meclis Başkanlığı da Kadak'ın 65 yaşında emekli olacağı cevabını verdi. Bu cevabı takipçileriyle paylaşan genç vekil, “Size kötü bir haberim var; iki yıl sonra emekli olamıyorum” dedi.

EYT tartışması 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra emekliliği hak edenlerin durumunu da gündeme getirdi. Binlerce kişi AK Partili Rümeysa Kadak'ın anne-babasıyla milletvekili rozeti takılırken çekilmiş fotoğrafının altına, “Adı: Rumeysa Kadak, Yaşı: 22. Kendisi Türkiye'nin en genç milletvekili. 24 Haziran 2020 tarihinde sadece 24 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Ama o hiçbir zaman ‘bu millete kambur' olmayacak. Reis öyle diyor” diye yazdı.

EMEKLİ OLAMIYORUM



Kadak ise bu eleştirileri yanıtladı ve “Adım: Rumeysa Kadak Yaşım: 22. 65 yaşında emekli olacağım. 2 yıl sonra emekli olamıyorum. Biliyorum, 24 yaşında emekli olmamamı dileyenleriniz vardı. Fakat 65'i beklemem gerek.” dedi.