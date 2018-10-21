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AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Emeklilikte yaşa takılanlar arasında, TBMM’nin en genç Milletvekili AK Partili Rümeysa Kadak da yer aldı.

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Emeklilikte yaşa takılanların sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TBMM'ye müracaat ederek ‘Ne zaman emekli olacağım' diye sordu. Meclis Başkanlığı da Kadak'ın 65 yaşında emekli olacağı cevabını verdi. Bu cevabı takipçileriyle paylaşan genç vekil, “Size kötü bir haberim var; iki yıl sonra emekli olamıyorum” dedi.

EYT tartışması 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra emekliliği hak edenlerin durumunu da gündeme getirdi. Binlerce kişi AK Partili Rümeysa Kadak'ın anne-babasıyla milletvekili rozeti takılırken çekilmiş fotoğrafının altına, “Adı: Rumeysa Kadak, Yaşı: 22. Kendisi Türkiye'nin en genç milletvekili. 24 Haziran 2020 tarihinde sadece 24 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Ama o hiçbir zaman ‘bu millete kambur' olmayacak. Reis öyle diyor” diye yazdı.

EMEKLİ OLAMIYORUM

Kadak ise bu eleştirileri yanıtladı ve “Adım: Rumeysa Kadak Yaşım: 22. 65 yaşında emekli olacağım. 2 yıl sonra emekli olamıyorum. Biliyorum, 24 yaşında emekli olmamamı dileyenleriniz vardı. Fakat 65'i beklemem gerek.” dedi.

AK Partili vekil, Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman'ın kendisine gönderdiği emekliliğiyle ilgili şu bilgi notunu da paylaştı:

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Bilgi notunda “5510 sayılı kanunun 43. Maddesine göre en az 2 yıl milletvekilliğinde bulunup bu süre içerisinde Başbakanlık Müsteşarına endeksli prim ödenmesi şartının yanında, kanunun 28. Maddesinde belirtilen prim ödeme ve yaş şartının tamamlanması halinde milletvekili statüsünde emekli olunabilmektedir. Yapılan incelemede doğum tarihiniz itibariyle 65 yaşını dolduracağınız 17.05.2061 tarihinden seçimlerin normal süresinde yapılacağı dikkate alınarak hak edeceğiniz fiili hizmet zammı süresi düşüldükten sonra 15.03.2060 tarihinde emekli aylığı bağlanabileceği anlaşılmıştır” denildi.

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Kaynak: Sözcü


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Okuyucu Yorumları 17 yorum
2 yıl sonra görüşürüz yada sen coktan yabancı ülkelerinden birine taşınmış olabilirisin.
niye tepki yağıyor ki hani vır gurup var 2 yıl vekillik eden süper emekli oluyor diye çağıranlar varya demek o yaygara boşa imiş gördükleri için mi tepki veriyorlar. yaş 65 prim gün sayısı tam olacak o zaman emeklilik hakkından yararlanacaklar. Anlıyacağınız bizim seçtikleriniz 40 yıl sonra ama başkalarının seçtirdi şuan kaymak yiyor.
hayat bunlara güzel. Hem millet vekili maaşı al, dokunulmaz ol, zaten zenginler. Biz de geçim sıkıntısı içinde bunlara oy verip birbirimizle kavga edelim.
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