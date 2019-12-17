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AK Parti'li Şahin, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 16:18 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Fatih Şahin, "Sarıkamış şehitleri anısına", "Tanklar dalış turizminde" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Şahin, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.

Şahin, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Tanklar dalış turizminde" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Oylama Yılın Fotoğrafları

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