AK Parti'li Şahin: Ankara İl Seçim Kurulu'na yeniden müracaat edeceğiz

Arda ERDOĞAN- Muhammet Bayram- Harun ÖZALP- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yeniden sayım işlemleri neticesinde Mehmet Özhaseki'nin oyları 1805 arttı. Tabii bu beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle biz hukuki sürede bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz. 25 ilçemizin 25'inde yeniden il seçim kuruluna müracaatlarımızı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Şahin, Ankara'nın bütün ilçelerindeki büyükşehir belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması için ilçe seçim kurullarına itiraz ettiklerini, bunun sonucunda 12 ilçede yeniden sayım yapıldığını belirtti. Sayım sonrası Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Özhaseki'nin oyunun 1805 arttığını söyleyen Fatih Şahin, "Tabii bu beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle biz hukuki sürede bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu müracaatlarımızı, ilçe seçim kurullarındaki 13 kurulun itirazımızı reddi, sayım yapılan 12 ilçede de taleplerimizin karşılanmaması nedeniyle gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla 25 ilçemizin 25'inde yeniden İl Seçim Kuruluna müracaatlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bununla ilgili Ankara il teşkilatımızdaki hukukçu arkadaşlarımız, hem de genel merkezde oluşturulmuş olan masa bununla ilgili süreçleri yakinen takip ediyor" diye konuştu.

'YSK'YA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Şahin, maddi hatalarla ilgili karşılaştırmalı çalışmaları sürdürdüklerini, amaçlarının sandık tutanakları ile SEÇSİS'e giren veriler arasındaki ihtilafı ortadan kaldırmak olduğuna dikkat çekti. Fatih Şahin, bu maddi hataların her zaman giderilmesi mümkün olan hatalar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ankara'daki 12 bin 158 sandıktaki karşılaştırmalı çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki amacımız, zihinlerdeki bütün soru işaretlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bütün tereddütlerin izale edilmesidir. Ankara'daki seçmenin iradesi, seçim kurulları kararlarıyla, mahkeme kararlarıyla tebellür ettikten sonra bize düşen, ortaya çıkan sonucu büyük bir hüsnükabul ile karşılamak olacaktır. Bizim buradaki amacımız, hukuki süreçlerin sağlıklı işlemesine katkı sağlamaktır. Yargı mercilerinin verecekleri kararlar, bizim için de muteberdir. Biz Anayasa'nın ve yasaların sunmuş olduğu hak arama özgürlüğü çerçevesinde bu girişimlerimizi sürdürüyoruz. İl Seçim Kurulundan taleplerimizi karşılayacak bir sonucun ortaya çıkmaması durumunda meselenin YSK'ya kadar takipçisi olacağız."

'ARADAKİ FARK 1139 AZALMIŞ OLDU'

AK Parti'li Şahin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, 'İtiraz sonrası Mansur Yavaş'ın oylarındaki değişiklik nasıl oldu?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Tabii itirazlar neticesinde CHP'li aday lehine de ilerleme söz konusu. CHP'li adayın oylarında da 666 oyluk artış söz konusu oldu. Aradaki fark, 1139 oy lehimize azalmış oldu."