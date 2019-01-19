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AK Partili Şahin: Karşımızda 16 yıllık kazanımlara göz dikmiş anlayış var

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Karşımızda, geride bıraktığımız 16 yılda elde etmiş olduğumuz ekonomik kazanımlara, demokratik kazanımlara göz dikmiş olan bir anlayış var.

AK Partili Şahin: Karşımızda 16 yıllık kazanımlara göz dikmiş anlayış var

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Karşımızda, geride bıraktığımız 16 yılda elde etmiş olduğumuz ekonomik kazanımlara, demokratik kazanımlara göz dikmiş olan bir anlayış var. Bu anlayış, tek parti anlayışıdır, bu zihniyet CHP zihniyetidir" dedi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yozgat'ta partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım törenine katıldı. Rıza Kayaalp Spor Salon'unda düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, AK Parti'nin bu seçimde bir yeniliğe imza attığına vurgu yaparak, "Bu yenilik çevreye ve insana duyarlı seçim kampanyasıdır. Artık bundan sonra AK Parti olarak görüntü ve gürültü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini geride bırakıyoruz. AK Parti muhafazakâr demokrat siyaset kimliğe sahip olan, insanı merkeze alan hizmet odaklı bir siyasi partidir. Bizim tek bir derdimiz var; aziz milletimize hizmet etmek. AK Parti herhangi bir ideolojinin, herhangi bir ismin, herhangi bir bölgenin, her hangi bir zümrenin partisi değildir. AK Parti doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle 81 vilayetiyle 81 milyonun partisidir" ifadelerini kullandı.
'KARŞIMIZDA TEK PARTİ ZİHNİYETİ VAR'
CHP'yi eleştiren Şahin, "Karşımızda bir anlayış, bir zihniyet var. Geride bıraktığımız 16 yılda elde etmiş olduğumuz ekonomik kazanımlara, demokratik kazanımlara göz dikmiş olan bir anlayış var. Bu anlayış, tek parti anlayışıdır. Bu zihniyet CHP zihniyetidir. Bu zihniyetin temsilcilerine bir bakın, onlar hâlâ utanmadan, sıkılmadan gazete köşelerinde, gittikleri mekanlarda hanımefendi kardeşlerimizin başörtüsüne dil uzatacak kadar alçalmaya devam ediyorlar. İşte bu zihniyet milletimizin diniyle, mukaddesatıyla, inancıyla kavgalı bir zihniyet. Rabbim bunlara fırsat vermesin, bunlara geçit vermemek de bizlerin elinde. Bu durumda bizlere düşen, uyanık olmak, iri olmak, diri olmak, bir ve beraber olmak" dedi.

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AK Partili Şahin: Karşımızda 16 yıllık kazanımlara göz dikmiş anlayış varAK Partili Şahin: Karşımızda 16 yıllık kazanımlara göz dikmiş anlayış varAK Partili Şahin: Karşımızda 16 yıllık kazanımlara göz dikmiş anlayış varAK Partili Şahin: Karşımızda 16 yıllık kazanımlara göz dikmiş anlayış var

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Karşımızda, geride bıraktığımız 16 yılda elde etmiş olduğumuz ekonomik kazanımlara, demokratik kazanımlara göz dikmiş olan bir anlayış var. Bu anlayış, tek parti anlayışıdır, bu zihniyet CHP zihniyetidir" dedi. Siz bu ülkeye kazanım değil, kendi hesap ve cüzdanlarınıza yönelik kazanımda bulunup, bu ülkeyi milyarlarca lira bütçe açığı vererek borçlandırdınız. İyi ki, 24 Haziran'da bir muhalefet partisi bu enkazı devralmadı.
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