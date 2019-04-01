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AK Parti'li Saklı: Şemdinli'de huzur kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:53 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde seçimi kazanan AK Partili Tahir Saklı, "Bugün itibariyle siyaset bitti, sıra hizmette" dedi.

AK Parti'li Saklı: Şemdinli'de huzur kazandı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde seçimi kazanan AK Partili Tahir Saklı, "Bugün itibariyle siyaset bitti, sıra hizmette" dedi.
2014 yerel seçimlerini BDP'nin kazandığı Şemdinli'de bu kez AK Parti seçmenin tercihi oldu. AK Parti'nin Şemdinli adayı Tahir Saklı, oyların büyük çoğunluğunu alarak Şemdinli'nin yeni belediye başkanı seçildi. Saklı, kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşlara seçim bürosunun balkonundan hitap etti. Saklı, Şemdinli'de kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ederek, "Şemdinli’de biz değil, huzur kazandı. Bugün itibarıyla siyaset bitti. Şemdinli’de 10 bin seçmen var. On bini de bize oy verdi. Herkesin oyunu aldık. Artık ayrım, gayrım yok, ötekileştirme yok. Şu bundan, bu ondan yok. Hepimiz kardeşiz. Malum ötekileştirme yıllardan beridir devam ediyor. Şemdinli yıllardır böyle bir tablo özlüyordu. Şemdinli, Türkiye, İran ve Irak üçgeninde sıkışmış küçücük bir ilçe. Biz bu ilçede, devletimizden muhalif olarak yaşayamayız. Günün her anında, günün her dakikasında, her saatinde devletimize ve ülkemize ihtiyacımız var. Çünkü bu memleketin huzura, refaha, işe, aşa, ihtiyacı var. Barışa, kardeşliğe ihtiyaç var. Geçmişteki, o seçim sarhoşluğunu ortadan kaldıracağız. O başarı getiren, o galibiyeti getiren sarhoşlukları ortadan kaldıracağız. Sağduyumuzu hakim kılacağız. Asaletimizi ortaya koyacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kesinlikle. Buna siz fırsat vermeyeceksiniz" dedi. Saklı, daha sonra seçim bürosunda tebrikleri kabul etti.

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AK Parti'li Saklı: Şemdinli'de huzur kazandıAK Parti'li Saklı: Şemdinli'de huzur kazandıAK Parti'li Saklı: Şemdinli'de huzur kazandıAK Parti'li Saklı: Şemdinli'de huzur kazandı

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