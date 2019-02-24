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AK Partili Şamil Ayrım’dan "Hocalı katliamı" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “Hocalı faciasının Ermeniler tarafından Azerbaycan halkına karşı yürütülen planlı soykırım ve etnik temizlik siyasetinin bir eseri olduğu açıktır” dedi.Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “Hocalı faciasının Ermeniler tarafından Azerbaycan halkına karşı yürütülen planlı soykırım ve etnik temizlik siyasetinin bir eseri olduğu açıktır” dedi.
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Ayrım, Hocalı katliamını hatırlatarak, “Sözde soykırım iddialarıyla Türkiye’yi suçlayan Ermenistan devlet yetkilileri talimatları doğrultusunda Ermeni güçleri ve teröristleri, Hocalı’da sivil, silahsız, çocuk kadın, ihtiyar genç ayrımı yapmadan 613 kişiyi vahşice katletti. Kentte birkaç gün süren katliam, talan ve tecavüzler sonucu 487 kişi bölgeden yaralı olarak kurtulmuş, bin 275 kişi ise esir alınmıştır. Şehit olanların naaşları üzerinde yapılan incelemede bir kısmının kafa derilerinin yüzüldüğü, gözlerinin oyulduğu ve organlarının kesildiği ya da koparıldığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Ayrım, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Hocalı faciasının Ermeniler tarafından Azerbaycan halkına karşı yürütülen planlı soykırım ve etnik temizlik siyasetinin bir eseri olduğu açıktır. Bu sinsi siyaset, Ermeni diasporası ve lobilerinin her türlü destek ve kışkırtmalarıyla yıllar boyu sürdürülmüştür. Azerbaycan topraklarının beşte biri halen Ermenistan’ın işgali altında olup, 1 milyonun üzerinde Azerbaycanlı kardeşimiz kaçkın ya da göçkün olarak Azerbaycan’ın değişik şehirlerinde yaşamak durumundadır. Hocalı katliamının 27. yılında Ermeni işgalinin son bulması, evinden, yurdundan, toprağından uzak kalan soydaşlarımızın haklarının iadesi uluslararası toplum tarafından derhal sağlanmalı, suçlular cezalandırılmalıdır. Hocalı katliamını 27. yılında bir kez daha kınıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

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