AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a sert tepki! "Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı..."

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 vatandaşımızı kaybetmiştik. Türkiye'de derin bir yara açan yangın henüz söndürülememişken Bolu Belediyesi ve Bakanlıklar arasında yetki ve sorumluluk tartışmaları patlak vermişti.

BAKAN ERSOY VE BELEDİYE BAŞKANI ERSOY ARASINDA ATIŞMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Turizmin işletme yetkisini Turizm Bakanlığı veriliyor. Tüm yetkiler Bakanlığa ait. Bizim buradaki otele gelip mutfağına girip hijyen yönünden bile denetleme yetkimiz yok" demişti.

İddiaların odağındaki diğer isim Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Bakan Ersoy, 24 Ocak Cuma akşamı CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlamıştı.

Ersoy, Kartalkaya’daki yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesinin verdiğini söyleyerek 'Kartalkaya'da yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesi veriyor. Bolu Belediyesi dışında başka bir belediyeden alamazsınız, Bolu ili sınırları içinde olduğunuz için. Yangın yeterlilik belgesini bir tek itfaiyeler veriyor. İl sınırları içinde bağlı olduğunuz belediyeler veriyor. İlçenin yeterliliği yoksa o zaman Bolu İtfaiyesi verir' demişti.

ERSOY-ÖZCAN TARTIŞMASINA AK PARTİLİ TAYYAR DA DAHİL OLDU: "KEŞKE HİÇ YAYINA ÇIKMASAYDI"

AK Partili Şamil Tayyar: "Sayın Bakanı izledim, üzüldüm. Keşke hiç konuşmasaydı daha iyi olurdu."

AK Partili Şamil Tayyar, TGRT’de Medya Kritik yayınında Bakan Ersoy’un sözlerini eleştirdi. Tayyar, "Sayın Bakanı izledim üzüldüm. Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı daha iyi olurdu. Topu iki yere attı. Biri İçişleri Bakanlığı’na doğru İl Özel İdaresi üzerinden, diğeri de Bolu Belediyesi'ne. Bir tek Turizm Bakanlığı'nın kusuru yokmuş; onun dışında herkesin suçu varmış gibi portre çizdi." dedi.

TAYYAR: "TURİSTİK TESİS OLARAK İŞLETME RUHSATINI BAKANLIK VERİR"

"Turizm teşvik belgesi olan işletmeyle ilgili bir tek Turizm Bakanlığı'nın kusuru yok, onun dışında herkesin suçu varmış gibi portre çizdi.

Ahmet Hakan kendisine dedi ki '2021 ve 2024’te denetim yaptığınızı söylediniz. Denetim raporunda yangınla ilgili uygundur raporunu kim verdi? Bolu Belediyesi'nin bununla ilgili herhangi bir tasarrufu yoksa bunu kim verdi?'

Sayın Bakan, "Biz ona bakmayız. İş yeri açma ruhsatı varsa onu aldığını varsayarız' dedi. Turistik tesis olarak işletme ruhsatını Turizm Bakanlığı verir. Son onay yazısında Sayın Bakan, imzanın belediyeden verdiğini açıklamadı."